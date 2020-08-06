https://ria.ru/20200806/1575458611.html
"Скромнее надо быть!" Нюшу затравили за откровенное фото
Пользователи Instagram раскритиковали певицу Нюшу (Анну Шурочкину) за публикацию вызывающих снимков. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:51
2020-08-06T22:22
культура
шоу-бизнес
нюша шурочкина (анна шурочкина)
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https://ria.ru/20200510/1571252078.html
https://ria.ru/20190930/1559282829.html
Юрий .
Приятно смотреть. Завидуют, которые в наколках
36
Alex Alex
Да где тут чего-нибудь откровенного?
20
17
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153262/99/1532629904_0:0:3110:1749_1400x0_80_0_0_2119cb35251119a721cedc1b71de241b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, нюша шурочкина (анна шурочкина)
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости
. Пользователи Instagram раскритиковали певицу Нюшу
(Анну Шурочкину) за публикацию вызывающих снимков.
Артистка написала пост на тему повышения уровня моря, призвав подписчиков заботиться о Мировом океане. Она указала на необратимость этого глобального процесса и привела статистические данные о масштабах проблемы. При этом певица сопроводила публикацию откровенной фотографией в купальнике.
Пользователи соцсети отметили, что снимок совсем не соответствует содержанию поста и выглядит вульгарно.
"Экосреда, а фотка — как на обложку Playboy", — считает candy_canelli.
"Вот прям статистика как нельзя лучше подходит под это фото", — поиронизировал один из фанатов певицы.
"А к чему такое фото, я вот не пойму?" — спрашивает sofia_mikheevaaa.
"При чем тут эта фотка, когда есть глобальные проблемы?" — отметила erbolovna_elya.
"Поскромнее надо быть! Слишком вульгарно!" — высказался ul_545333.
"Ты красивая, талантливая, умная. Но не могу понять, зачем такие фото выставлять напоказ. Лучше пой", — написал один из комментаторов.
Некоторые подписчики даже призвали Нюшу записать "экоальбом". Часть фанатов также отметила, что текст под таким фото не воспринимается всерьез.
"Жаль, что Ди Каприо не обнажает свой торс, когда затрагивает экопроблемы в своих постах", — пошутила victoria_shegai.
"По статистике, 98 процентов людей не заметят, что был какой-то текст под такой фоткой", — пошутил roman2015inst.
При этом нашлись и те, кто поддержали певицу и предложили девушке почаще публиковать подобные записи.