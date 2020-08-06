Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200806/1575458611.html
"Скромнее надо быть!" Нюшу затравили за откровенное фото
Пользователи Instagram раскритиковали певицу Нюшу (Анну Шурочкину) за публикацию вызывающих снимков. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T22:22
культура
шоу-бизнес
нюша шурочкина (анна шурочкина)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153262/99/1532629904_0:0:3110:1749_1400x0_80_0_0_2119cb35251119a721cedc1b71de241b.jpg
https://ria.ru/20200510/1571252078.html
https://ria.ru/20190930/1559282829.html
Приятно смотреть. Завидуют, которые в наколках
36
Да где тут чего-нибудь откровенного?
20
17
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/153262/99/1532629904_0:0:3110:1749_1400x0_80_0_0_2119cb35251119a721cedc1b71de241b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153262/99/1532629904_46:0:2777:2048_1400x0_80_0_0_e2de1f1f5bd66e6c2dbf2c42a119540c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153262/99/1532629904_387:0:2435:2048_1400x0_80_0_0_230201d59d5736005ec45924498e1b1b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, нюша шурочкина (анна шурочкина)

"Скромнее надо быть!" Нюшу затравили за откровенное фото

17:51 06.08.2020 (обновлено: 22:22 06.08.2020)
12418
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Нюша
Певица Нюша
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пользователи Instagram раскритиковали певицу Нюшу (Анну Шурочкину) за публикацию вызывающих снимков.
Артистка написала пост на тему повышения уровня моря, призвав подписчиков заботиться о Мировом океане. Она указала на необратимость этого глобального процесса и привела статистические данные о масштабах проблемы. При этом певица сопроводила публикацию откровенной фотографией в купальнике.
Пользователи соцсети отметили, что снимок совсем не соответствует содержанию поста и выглядит вульгарно.
"Экосреда, а фотка — как на обложку Playboy", — считает candy_canelli.
"Вот прям статистика как нельзя лучше подходит под это фото", — поиронизировал один из фанатов певицы.
"А к чему такое фото, я вот не пойму?" — спрашивает sofia_mikheevaaa.
"При чем тут эта фотка, когда есть глобальные проблемы?" — отметила erbolovna_elya.
Ольга Бузова
10 мая, 17:46Культура
Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы
"Поскромнее надо быть! Слишком вульгарно!" — высказался ul_545333.
"Ты красивая, талантливая, умная. Но не могу понять, зачем такие фото выставлять напоказ. Лучше пой", — написал один из комментаторов.
Некоторые подписчики даже призвали Нюшу записать "экоальбом". Часть фанатов также отметила, что текст под таким фото не воспринимается всерьез.

"Жаль, что Ди Каприо не обнажает свой торс, когда затрагивает экопроблемы в своих постах", — пошутила victoria_shegai.

"По статистике, 98 процентов людей не заметят, что был какой-то текст под такой фоткой", — пошутил roman2015inst.
При этом нашлись и те, кто поддержали певицу и предложили девушке почаще публиковать подобные записи.
Алена Водонаева
30 сентября 2019, 15:42
Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами
51124103768
Обсудить 17
КультураШоу-бизнесНюша Шурочкина (Анна Шурочкина)
Популярные комментарии
Приятно смотреть. Завидуют, которые в наколках
6 августа, 18:00
Ю.Юрий .
2260008
Да где тут чего-нибудь откровенного?
6 августа, 18:11
AAAlex Alex
1520003
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
Билл Гейтс
Билл Гейтс предрек "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"
Похороны
Девушка вернулась домой через неделю после похорон
Участника шоу Уральские пельмени Романа Постовалова
Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
Адвокат Эльман Пашаев в здании Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
Кадр из фильма Малефисента
Россиянка скопировала образ Анджелины Джоли и поразила соцсети
Дейзи Коулмэн
Пережившая изнасилование американская актриса покончила с собой в 23 года
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В России и Германии ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
У попавшей в список Forbes Полины Гагариной нашли долги за услуги ЖКХ
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19
В России запатентовали препарат от коронавируса
Оборудование реанимационной палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в павильоне No75 на ВДНХ в Москве
Назван неожиданный фактор, повышающий риск смерти от COVID-19
Американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2
"Он неуловим": какое российское оружие США так и не смогли отследить
Строительство газопровода Северный поток — 2
Сенаторы США пригрозили немецкому порту из-за "Северного потока — 2"
Бритни Спирс
Бритни Спирс напугала поклонников странным танцем
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после подписания соглашения о выделении Украине макрофинансовой помощи. 23 июля 2020
Европа помогла Украине миллиардами под смешные проценты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
03:20Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон
03:18МВД разъяснило порядок замены автомобильных номеров
Лента новостейМолния