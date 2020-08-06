"Скромнее надо быть!" Нюшу затравили за откровенное фото

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пользователи Instagram раскритиковали певицу . Пользователи Instagram раскритиковали певицу Нюшу (Анну Шурочкину) за публикацию вызывающих снимков.

Артистка написала пост на тему повышения уровня моря, призвав подписчиков заботиться о Мировом океане. Она указала на необратимость этого глобального процесса и привела статистические данные о масштабах проблемы. При этом певица сопроводила публикацию откровенной фотографией в купальнике.

Пользователи соцсети отметили, что снимок совсем не соответствует содержанию поста и выглядит вульгарно.

"Экосреда, а фотка — как на обложку Playboy", — считает candy_canelli.

"Вот прям статистика как нельзя лучше подходит под это фото", — поиронизировал один из фанатов певицы.

"А к чему такое фото, я вот не пойму?" — спрашивает sofia_mikheevaaa.

"При чем тут эта фотка, когда есть глобальные проблемы?" — отметила erbolovna_elya.

"Поскромнее надо быть! Слишком вульгарно!" — высказался ul_545333.

"Ты красивая, талантливая, умная. Но не могу понять, зачем такие фото выставлять напоказ. Лучше пой", — написал один из комментаторов.

Некоторые подписчики даже призвали Нюшу записать "экоальбом". Часть фанатов также отметила, что текст под таким фото не воспринимается всерьез.

"Жаль, что Ди Каприо не обнажает свой торс, когда затрагивает экопроблемы в своих постах", — пошутила victoria_shegai.

"По статистике, 98 процентов людей не заметят, что был какой-то текст под такой фоткой", — пошутил roman2015inst.