Крымский депутат высказался против сокращения расходов на регион

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сокращение финансирования Крыма в данный момент было бы несвоевременным, так как в регионе есть над чем работать, есть много незавершённых объектов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Сокращение финансирования Крыма в данный момент было бы несвоевременным, так как в регионе есть над чем работать, есть много незавершённых объектов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Севастополя Павел Шперов.

Ранее Министерство финансов предложило сократить финансирование госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей. Кроме того, планируется сократить финансирование госпрограмм по развитию ДФО, СКФО и Арктической зоны.

"Я как депутат от Крыма против сокращения расходов на мой регион. Я считаю, что у нас есть чем заниматься, есть очень много недоделанных моментов, которые необходимо исправить. И поэтому сокращение несвоевременно. Если у наших федеральных органов есть желание что-то исправить в лучшую сторону, я считаю, что необходимо все-таки нормально разработать программу развития Крыма, в первую очередь, и контролировать ее исполнение", - сказал депутат.

Парламентарий отметил, что в этой части есть проблемы и на местном, и на федеральном уровне, и подчеркнул, что правильные методики и алгоритмы позволили бы избежать многих проблем в регионе.

"Если у нас будет задание построить и выполнить любой ценой, любой кровью, то оно будет выполнено. А когда мы начинаем экономить … то это заканчивается тем, что у нас ничего не строится: брошенные объекты, детские сады, дороги и все остальное. И люди ничего не видят - вроде что-то делается, а в итоге что получаем? Ничего не получаем … Задача состоит в том, чтобы доделать", - пояснил Шперов.

Он подчеркнул, что в первую очередь речь должна идти не о том, сокращать или не сокращать финансирование, а о принятии программ, которые будут исполнены. Парламентарий уточнил, что если не будет результата, то все остальное никого не будет интересовать.