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Крымский депутат высказался против сокращения расходов на регион
Сокращение финансирования Крыма в данный момент было бы несвоевременным, так как в регионе есть над чем работать, есть много незавершённых объектов, заявил РИА... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:45
севастополь
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
севастополь, экономика

Крымский депутат высказался против сокращения расходов на регион

17:45 06.08.2020
474
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сокращение финансирования Крыма в данный момент было бы несвоевременным, так как в регионе есть над чем работать, есть много незавершённых объектов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма и Севастополя Павел Шперов.
Ранее Министерство финансов предложило сократить финансирование госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей. Кроме того, планируется сократить финансирование госпрограмм по развитию ДФО, СКФО и Арктической зоны.
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"Я как депутат от Крыма против сокращения расходов на мой регион. Я считаю, что у нас есть чем заниматься, есть очень много недоделанных моментов, которые необходимо исправить. И поэтому сокращение несвоевременно. Если у наших федеральных органов есть желание что-то исправить в лучшую сторону, я считаю, что необходимо все-таки нормально разработать программу развития Крыма, в первую очередь, и контролировать ее исполнение", - сказал депутат.
Парламентарий отметил, что в этой части есть проблемы и на местном, и на федеральном уровне, и подчеркнул, что правильные методики и алгоритмы позволили бы избежать многих проблем в регионе.
"Если у нас будет задание построить и выполнить любой ценой, любой кровью, то оно будет выполнено. А когда мы начинаем экономить … то это заканчивается тем, что у нас ничего не строится: брошенные объекты, детские сады, дороги и все остальное. И люди ничего не видят - вроде что-то делается, а в итоге что получаем? Ничего не получаем … Задача состоит в том, чтобы доделать", - пояснил Шперов.
Он подчеркнул, что в первую очередь речь должна идти не о том, сокращать или не сокращать финансирование, а о принятии программ, которые будут исполнены. Парламентарий уточнил, что если не будет результата, то все остальное никого не будет интересовать.
Правительство РФ в августе 2014 года одобрило федерально-целевую программу по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года на общую сумму более 800 миллиардов рублей. В сентябре 2018 года действие ФЦП продлили до 2022 года. В июле вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что подписан документ по продлению программы до 2024 года.
Скала Ифигения и дорога из Нижнего Кастрополя в Верхний Кастрополь, Крым
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16520414
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