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В России предложили изменить требования к автомобильной аптечке
Министерство здравоохранения подготовило проект новых требований к автомобильной аптечке, документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T22:15
россия
авто
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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Поскольку на предыдущие мои высказывания на эту тему я получил пред, то скажу проще: Это придумала шайка дровосеков!
120
Давно уже всем понятно, что в минздраве не осталось специалистов по медицине. Организация многие годы решает две главные задачи: оптимизация сокращением специалистов (подразделений) и борьбой с курящими. Борьба с пандемией проходила не благодаря, а вопреки усилиям минздрава. Предложение по аптечке, только подчёркивает мою догадку.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152371/12/1523711232_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7963d62cd0b6c737b7fb8560a983e420.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, авто, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

В России предложили изменить требования к автомобильной аптечке

17:48 06.08.2020 (обновлено: 22:15 06.08.2020)
24542
© РИА Новости / Денис АбрамовАвтомобильная аптечка
Автомобильная аптечка
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения подготовило проект новых требований к автомобильной аптечке, документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
Так, предлагается добавить в аптечку упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров. Они должны заменить малые и стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь.
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Также в ведомстве считают нужным увеличить размер рулонного лейкопластыря с 1 х 250 до 2 х 500 сантиметров.
Кроме того, в аптечку добавили две медицинские трехслойные маски и увеличили количество перчаток до двух пар.
Отмечается, что проект приказа разработали для формирования единых требований к комплектации автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.
Состоять она должна только из медицинских изделий, зарегистрированных в России.
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РоссияАвтоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Популярные комментарии
Поскольку на предыдущие мои высказывания на эту тему я получил пред, то скажу проще: Это придумала шайка дровосеков!
6 августа, 18:19
Дмитрий
105100005
Давно уже всем понятно, что в минздраве не осталось специалистов по медицине. Организация многие годы решает две главные задачи: оптимизация сокращением специалистов (подразделений) и борьбой с курящими. Борьба с пандемией проходила не благодаря, а вопреки усилиям минздрава. Предложение по аптечке, только подчёркивает мою догадку.
6 августа, 19:31
afanaci Пупкин
9721104
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