https://ria.ru/20200806/1575458291.html
В России предложили изменить требования к автомобильной аптечке
Министерство здравоохранения подготовило проект новых требований к автомобильной аптечке, документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:48
2020-08-06T22:15
россия
авто
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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https://ria.ru/20200301/1566091143.html
https://ria.ru/20200728/1575018151.html
Дмитрий
Поскольку на предыдущие мои высказывания на эту тему я получил пред, то скажу проще: Это придумала шайка дровосеков!
120
afanaci Пупкин
Давно уже всем понятно, что в минздраве не осталось специалистов по медицине. Организация многие годы решает две главные задачи: оптимизация сокращением специалистов (подразделений) и борьбой с курящими. Борьба с пандемией проходила не благодаря, а вопреки усилиям минздрава. Предложение по аптечке, только подчёркивает мою догадку.
105
41
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152371/12/1523711232_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7963d62cd0b6c737b7fb8560a983e420.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)