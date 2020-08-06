В России предложили изменить требования к автомобильной аптечке

Так, предлагается добавить в аптечку упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров. Они должны заменить малые и стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь.

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Также в ведомстве считают нужным увеличить размер рулонного лейкопластыря с 1 х 250 до 2 х 500 сантиметров.

Кроме того, в аптечку добавили две медицинские трехслойные маски и увеличили количество перчаток до двух пар.