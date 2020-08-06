Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575458192.html
Немецкая газета рассказала, как угрозы США помогли "Северному потоку — 2"
Угрозы США ввести санкции против участвующих в строительстве "Северного потока — 2" вызвали неприятие со стороны бывших противников проекта, пишет Berliner... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:44
родерих кизеветтер
северный поток — 2
петер альтмайер
бундестаг германии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703778_0:0:2870:1614_1400x0_80_0_0_0aa74887a6cf7d8682155883b6aefe64.jpg
https://ria.ru/20200806/1575442721.html
https://ria.ru/20200806/1575453946.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703778_0:0:2870:1614_1400x0_80_0_0_0aa74887a6cf7d8682155883b6aefe64.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703778_70:0:2801:2048_1400x0_80_0_0_da0faf360815e1c0b083ae920e658905.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703778_592:0:2640:2048_1400x0_80_0_0_7e312113f4574facafb7d826ec648f6b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
родерих кизеветтер, северный поток — 2, петер альтмайер, бундестаг германии, экономика

Немецкая газета рассказала, как угрозы США помогли "Северному потоку — 2"

17:43 06.08.2020 (обновлено: 17:44 06.08.2020)
3619
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы на наземном стыковочном пункте газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Угрозы США ввести санкции против участвующих в строительстве "Северного потока — 2" вызвали неприятие со стороны бывших противников проекта, пишет Berliner Zeitung.
Отмечается, что многие члены немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) гораздо в большей степени подвергали критике "Северный поток — 2" и тесное сотрудничество между Россией и Германией в энергетической сфере в принципе. Однако вопрос об американских санкциях настроил их против самого Вашингтона, в чем немаловажную роль сыграл министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
Вчера, 13:12
Эксперт объяснил, почему Германия не откажется от "Северного потока — 2"
В частности, депутат Бундестага, член парламентского комитета по международным делам Родерих Кизеветтер, указывает на то, что американской администрации следует отказаться от санкций, обусловленных предвыборной борьбой.
"Я никогда не относился к политическим сторонникам трубопровода... Однако я не могу понять, какую угрозу "Северный поток — 2" представляет для национальной безопасности США. А вот сами санкции США несовместимы с нормами международного права", - сказал Кизеветтер.
Он напомнил, что США ежегодно импортируют около 160 млн баррелей российской нефти и, "таким образом, вносят значительный вклад в критикуемое самими же США финансирование России".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Строительство газопровода Северный поток — 2
Вчера, 16:44
Сенаторы США пригрозили немецкому порту из-за "Северного потока — 2"
103110010
Обсудить 1
Родерих КизеветтерСеверный поток — 2Петер АльтмайерБундестаг ГерманииЭкономика
Рекомендуем
Певица Нюша
"Скромнее надо быть!" Нюшу затравили за откровенное фото
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Ефремов "с трудом" узнал себя на видео после ДТП
Строительство газопровода Северный поток — 2
Сенаторы США пригрозили немецкому порту из-за "Северного потока — 2"
Продюсер Андрей Разин
Разин высмеял доходы Шнурова, Крида и Билана
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В России и Германии ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Билл Гейтс
Билл Гейтс предрек "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
Похороны
Девушка вернулась домой через неделю после похорон
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Здание МИД России
МИД: Пентагон поставил на поток строительство биолабораторий в СНГ
Адвокат Эльман Пашаев в здании Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что получил сигнал о "проникновении боевиков" от Киева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
03:20Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон
03:18МВД разъяснило порядок замены автомобильных номеров
Лента новостейМолния