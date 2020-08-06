Немецкая газета рассказала, как угрозы США помогли "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Угрозы США ввести санкции против участвующих в строительстве "Северного потока — 2" вызвали неприятие со стороны бывших противников проекта, пишет Угрозы США ввести санкции против участвующих в строительстве "Северного потока — 2" вызвали неприятие со стороны бывших противников проекта, пишет Berliner Zeitung.

Отмечается, что многие члены немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) гораздо в большей степени подвергали критике "Северный поток — 2" и тесное сотрудничество между Россией и Германией в энергетической сфере в принципе. Однако вопрос об американских санкциях настроил их против самого Вашингтона, в чем немаловажную роль сыграл министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

В частности, депутат Бундестага, член парламентского комитета по международным делам Родерих Кизеветтер , указывает на то, что американской администрации следует отказаться от санкций, обусловленных предвыборной борьбой.

"Я никогда не относился к политическим сторонникам трубопровода... Однако я не могу понять, какую угрозу "Северный поток — 2" представляет для национальной безопасности США. А вот сами санкции США несовместимы с нормами международного права", - сказал Кизеветтер.

Он напомнил, что США ежегодно импортируют около 160 млн баррелей российской нефти и, "таким образом, вносят значительный вклад в критикуемое самими же США финансирование России".