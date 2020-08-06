https://ria.ru/20200806/1575458013.html
Росгвардеец спас выпавшего из окна ребенка в Саратове
Капитан Росгвардии в Саратове нашел и спас полуторогодовалого мальчика, который выпал из окна, выдавив москитную сетку, сообщает пресс-служба ведомства РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:38
2020-08-06T17:40
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153342/60/1533426080_0:149:3109:1898_1400x0_80_0_0_dd1c0b3eb2b068816da29b36dc8d6dce.jpg
https://ria.ru/20200729/1575122628.html
2
саратов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153342/60/1533426080_0:149:3109:1898_1400x0_80_0_0_dd1c0b3eb2b068816da29b36dc8d6dce.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153342/60/1533426080_190:0:2919:2047_1400x0_80_0_0_5a16d688362bd1cc34f149c3b48b5076.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153342/60/1533426080_531:0:2578:2047_1400x0_80_0_0_1ee023f3b22ff6a0faf74ce7c9348351.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), саратов, происшествия
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Капитан Росгвардии в Саратове
нашел и спас полуторогодовалого мальчика, который выпал из окна, выдавив москитную сетку, сообщает пресс-служба ведомства
"Сотрудник Росгвардии капитан полиции Дмитрий Крылов оказал помощь малолетнему ребенку, который получил травмы в результате падения со второго этажа общежития", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что утром 6 августа, направляясь к своему припаркованному во дворе дома автомобилю, сотрудник Росгвардии услышал еле слышные хрипы, доносившиеся из кустов, подойдя ближе, он увидел лежащего на земле мальчика лет полутора и рядом москитную сетку.
"Дмитрий незамедлительно вызвал спасательные службы и оказал ребенку доврачебную помощь. Прибывшие медики госпитализировали мальчика", - говорится в сообщении.