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Росгвардеец спас выпавшего из окна ребенка в Саратове
Капитан Росгвардии в Саратове нашел и спас полуторогодовалого мальчика, который выпал из окна, выдавив москитную сетку, сообщает пресс-служба ведомства РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:40
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
саратов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), саратов, происшествия

Росгвардеец спас выпавшего из окна ребенка в Саратове

17:38 06.08.2020 (обновлено: 17:40 06.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Росгвардия. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Капитан Росгвардии в Саратове нашел и спас полуторогодовалого мальчика, который выпал из окна, выдавив москитную сетку, сообщает пресс-служба ведомства
"Сотрудник Росгвардии капитан полиции Дмитрий Крылов оказал помощь малолетнему ребенку, который получил травмы в результате падения со второго этажа общежития", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что утром 6 августа, направляясь к своему припаркованному во дворе дома автомобилю, сотрудник Росгвардии услышал еле слышные хрипы, доносившиеся из кустов, подойдя ближе, он увидел лежащего на земле мальчика лет полутора и рядом москитную сетку.
"Дмитрий незамедлительно вызвал спасательные службы и оказал ребенку доврачебную помощь. Прибывшие медики госпитализировали мальчика", - говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии во время патрулирования на катере в акватории Москвы-реки с целью профилактики нарушений гражданами режима самоизоляции
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)СаратовПроисшествия
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