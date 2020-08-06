Росгвардеец спас выпавшего из окна ребенка в Саратове

"Сотрудник Росгвардии капитан полиции Дмитрий Крылов оказал помощь малолетнему ребенку, который получил травмы в результате падения со второго этажа общежития", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что утром 6 августа, направляясь к своему припаркованному во дворе дома автомобилю, сотрудник Росгвардии услышал еле слышные хрипы, доносившиеся из кустов, подойдя ближе, он увидел лежащего на земле мальчика лет полутора и рядом москитную сетку.