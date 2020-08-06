Ростовчанин выдвинул своего пса кандидатом на выборы депутатов гордумы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Житель Житель Ростова-на-Дону Сергей Пименов рассказал РИА Новости, что решил в шутку выдвинуть своего пса - бостонского терьера по кличке Пиксель - кандидатом в депутаты Ростовской городской думы.

По его словам, около года назад он сам хотел баллотироваться в депутаты на довыборах в гордуму, однако избирком его документы не принял. Примерно в то же время он с семьей купил собаку довольно редкой породы – "бостонский терьер". На тот момент псу было 14 месяцев. Пикселем его назвали из-за небольшого белого пятна на черном носу.

"Позже возникла идея - почему бы его не позиционировать как кандидата в депутаты? Тем более, что кандидаты обычно на наш район (Военвед) доезжают только под выборы, а Пиксель здесь гуляет каждый день, у него сотни подписчиков в соцсетях", - рассказал агентству хозяин собаки.

Он со своей командой из продюсерского центра разработал для собаки сайт и предвыборную кампанию. В программе 15 шагов, в частности "разрешить гонять кошек", "отменить ошейники и поводки для мелких пород", "федеральный закон о разрешении спать с людьми в их кроватях".

"Все это, конечно, шутка, но там есть, например, критика по теме площадок для выгула собак. У нас их на весь Ростов три, а в Москве у моего друга три площадки только в районе дома", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что от имени пса можно декларировать реальные запросы населения. "Показательно, что 99% комментариев позитивные и в духе "я готов проголосовать за такого кандидата", - добавил он.