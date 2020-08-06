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Ростовчанин выдвинул своего пса кандидатом на выборы депутатов гордумы
Житель Ростова-на-Дону Сергей Пименов рассказал РИА Новости, что решил в шутку выдвинуть своего пса - бостонского терьера по кличке Пиксель - кандидатом в... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:38
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москва, ростовская область, общество

Ростовчанин выдвинул своего пса кандидатом на выборы депутатов гордумы

17:38 06.08.2020
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© Фото : pixeldog.ruПредвыборный плакат пса по кличке Пиксель на одной из улиц Ростова-на-Дону
Предвыборный плакат пса по кличке Пиксель на одной из улиц Ростова-на-Дону
© Фото : pixeldog.ru
Предвыборный плакат пса по кличке Пиксель на одной из улиц Ростова-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Житель Ростова-на-Дону Сергей Пименов рассказал РИА Новости, что решил в шутку выдвинуть своего пса - бостонского терьера по кличке Пиксель - кандидатом в депутаты Ростовской городской думы.
По его словам, около года назад он сам хотел баллотироваться в депутаты на довыборах в гордуму, однако избирком его документы не принял. Примерно в то же время он с семьей купил собаку довольно редкой породы – "бостонский терьер". На тот момент псу было 14 месяцев. Пикселем его назвали из-за небольшого белого пятна на черном носу.
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"Позже возникла идея - почему бы его не позиционировать как кандидата в депутаты? Тем более, что кандидаты обычно на наш район (Военвед) доезжают только под выборы, а Пиксель здесь гуляет каждый день, у него сотни подписчиков в соцсетях", - рассказал агентству хозяин собаки.
Он со своей командой из продюсерского центра разработал для собаки сайт и предвыборную кампанию. В программе 15 шагов, в частности "разрешить гонять кошек", "отменить ошейники и поводки для мелких пород", "федеральный закон о разрешении спать с людьми в их кроватях".
"Все это, конечно, шутка, но там есть, например, критика по теме площадок для выгула собак. У нас их на весь Ростов три, а в Москве у моего друга три площадки только в районе дома", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что от имени пса можно декларировать реальные запросы населения. "Показательно, что 99% комментариев позитивные и в духе "я готов проголосовать за такого кандидата", - добавил он.
Согласно счетчику предварительного онлайн-голосования на сайте пса, открытого 31 августа, за него готов проголосовать 531 человек. В избирком Пименов идти не собирается, однако в ближайшее время намерен разработать форму, в которой граждане могли бы присылать псу свои запросы о том, что они хотели бы улучшить. "Из них мы будем формировать повестку и потом задавать эти вопросы реальным кандидатам", - отметил собеседник агентства.
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МоскваРостовская областьОбщество
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