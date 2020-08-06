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У берегов Мавритании затонуло судно с 40 мигрантами
Судно, на борту которого, предположительно, было 40 человек, потерпело крушение у берегов Мавритании, сообщил представитель Управления Верховного комиссара ООН... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:27
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353
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мавритания, в мире

У берегов Мавритании затонуло судно с 40 мигрантами

17:27 06.08.2020
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© AP Photo / Costas KourtellisСудно в море
Судно в море
© AP Photo / Costas Kourtellis
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Судно, на борту которого, предположительно, было 40 человек, потерпело крушение у берегов Мавритании, сообщил представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Чарли Яксли.
"Трагические новости о крушении судна у берегов Мавритании. Предположительно, на борту было около 40 человек", - сообщил в Twitter представитель УВКБ ООН в странах Африки, Ближнего Востока и Средиземноморья.
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