https://ria.ru/20200806/1575457278.html
У берегов Мавритании затонуло судно с 40 мигрантами
Судно, на борту которого, предположительно, было 40 человек, потерпело крушение у берегов Мавритании, сообщил представитель Управления Верховного комиссара ООН... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:27
2020-08-06T17:27
мавритания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мавритания, в мире