Ефремов "с трудом" узнал себя на видео после ДТП

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Актер Актер Михаил Ефремов заявил, что "с трудом" узнает себя на кадрах после ДТП, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы

Сегодня в суде изучаются видеодоказательства по делу. В частности, на них было запечатлено, как Ефремов говорит сотруднику ДПС, что он был за рулем и считает себя виновным в аварии.

По этой причине защитник потерпевших Александр Добровинский решил спросить актера, узнает ли он себя на кадрах.

"С трудом. Это преждевременно говорить. Мистер Хайд", - ответил артист.

Накануне Ефремов заявил в суде, что ничего не помнит об аварии: "Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?".

По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.