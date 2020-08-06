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Ефремов "с трудом" узнал себя на видео после ДТП
Актер Михаил Ефремов заявил, что "с трудом" узнает себя на кадрах после ДТП, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:26
александр добровинский
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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Сделали из актеров интеллектуальную "элиту".Ефремов продемонстрировал,что она из себя на самом деле представляет. Все-таки в 19 веке наши предки им цену знали лучше нас.
43
Адвокат будет давить на то, что за рулем был брат-близнец, с которым Ефремова разлучили еще в роддоме. Не удивительно брата-близнеца через столько лет не узнать на видео.
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575387960_0:344:2316:1647_1400x0_80_0_0_c676b107d4e4cd608e7bc25dacb1b34a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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александр добровинский, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов "с трудом" узнал себя на видео после ДТП

17:26 06.08.2020
12594
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов заявил, что "с трудом" узнает себя на кадрах после ДТП, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
Сегодня в суде изучаются видеодоказательства по делу. В частности, на них было запечатлено, как Ефремов говорит сотруднику ДПС, что он был за рулем и считает себя виновным в аварии.
По этой причине защитник потерпевших Александр Добровинский решил спросить актера, узнает ли он себя на кадрах.
"С трудом. Это преждевременно говорить. Мистер Хайд", - ответил артист.
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Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
Накануне Ефремов заявил в суде, что ничего не помнит об аварии: "Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?".
По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику.
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Александр ДобровинскийДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Сделали из актеров интеллектуальную "элиту".Ефремов продемонстрировал,что она из себя на самом деле представляет. Все-таки в 19 веке наши предки им цену знали лучше нас.
6 августа, 17:49
и иван иванов первый
4110100
Адвокат будет давить на то, что за рулем был брат-близнец, с которым Ефремова разлучили еще в роддоме. Не удивительно брата-близнеца через столько лет не узнать на видео.
6 августа, 17:34
MYMake Yellowstone Great Again
1250000
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