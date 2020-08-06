https://ria.ru/20200806/1575457239.html
Ефремов "с трудом" узнал себя на видео после ДТП
Актер Михаил Ефремов заявил, что "с трудом" узнает себя на кадрах после ДТП, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:26
2020-08-06T17:26
александр добровинский
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200806/1575450203.html
https://ria.ru/20200805/1575402525.html
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Сделали из актеров интеллектуальную "элиту".Ефремов продемонстрировал,что она из себя на самом деле представляет. Все-таки в 19 веке наши предки им цену знали лучше нас.
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Make Yellowstone Great Again
Адвокат будет давить на то, что за рулем был брат-близнец, с которым Ефремова разлучили еще в роддоме. Не удивительно брата-близнеца через столько лет не узнать на видео.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр добровинский, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Актер Михаил Ефремов
заявил, что "с трудом" узнает себя на кадрах после ДТП, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы
.
Сегодня в суде изучаются видеодоказательства по делу. В частности, на них было запечатлено, как Ефремов говорит сотруднику ДПС, что он был за рулем и считает себя виновным в аварии.
По этой причине защитник потерпевших Александр Добровинский
решил спросить актера, узнает ли он себя на кадрах.
"С трудом. Это преждевременно говорить. Мистер Хайд", - ответил артист.
Накануне Ефремов заявил в суде, что ничего не помнит об аварии: "Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?".
По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику.