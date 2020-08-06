Около 2,2 миллиарда рублей направят на газификацию Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг – РИА Новости. Порядка 2,2 миллиарда рублей будет направлено на газификацию территорий Порядка 2,2 миллиарда рублей будет направлено на газификацию территорий Ростовской области в 2019-2020 годах, сообщает правительство региона.

В четверг в Ростовской области были газифицированы еще три населенных пункта. Символический факел в поселке Ясном Багаевского района зажгли губернатор Василий Голубев и генеральный директор ООО " Газпром межрегионгаз " Сергей Густов.

По данным правительства области, до конца 2022 года за счет средств регионального бюджета необходимо будет выполнить проектирование и строительство разводящих газопроводов протяженностью более 650 километров. Строительство еще более 750 километров подводящих газопроводов будет осуществляться за счет средств компании "Газпром".

"Всего на газификацию территорий Ростовской области в 2019-2020 годах запланировано направить из всех источников около 2,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

По словам Голубева, на начало текущего года уровень газификации в Ростовской области составлял почти 88,5%, что выше общероссийских показателей. "Во взаимодействии с " Газпромом " мы последовательно решаем задачу, поставленную президентом, по газификации территорий. И, убежден, что это партнерство позволит нам задачу решить", - цитируются в сообщении слова губернатора.