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Ростовская область
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Около 2,2 миллиарда рублей направят на газификацию Ростовской области
Порядка 2,2 миллиарда рублей будет направлено на газификацию территорий Ростовской области в 2019-2020 годах, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:23
ростовская область
газпром
газпром межрегионгаз
василий голубев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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газпром, газпром межрегионгаз, василий голубев, ростовская область, экономика

Около 2,2 миллиарда рублей направят на газификацию Ростовской области

17:23 06.08.2020
214
© Сергей ПивоваровРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг – РИА Новости. Порядка 2,2 миллиарда рублей будет направлено на газификацию территорий Ростовской области в 2019-2020 годах, сообщает правительство региона.
В четверг в Ростовской области были газифицированы еще три населенных пункта. Символический факел в поселке Ясном Багаевского района зажгли губернатор Василий Голубев и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.
По данным правительства области, до конца 2022 года за счет средств регионального бюджета необходимо будет выполнить проектирование и строительство разводящих газопроводов протяженностью более 650 километров. Строительство еще более 750 километров подводящих газопроводов будет осуществляться за счет средств компании "Газпром".
"Всего на газификацию территорий Ростовской области в 2019-2020 годах запланировано направить из всех источников около 2,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
По словам Голубева, на начало текущего года уровень газификации в Ростовской области составлял почти 88,5%, что выше общероссийских показателей. "Во взаимодействии с "Газпромом" мы последовательно решаем задачу, поставленную президентом, по газификации территорий. И, убежден, что это партнерство позволит нам задачу решить", - цитируются в сообщении слова губернатора.
"Мы продолжим синхронизированную работу в том же режиме для стопроцентной газификации региона в ближайшем обозримом будущем", - сказал Густов.
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