https://ria.ru/20200806/1575457045.html
Объем фонда развития промышленности Кубани увеличат
Фонд развития промышленности Краснодарского края докапитализируют на 500 миллионов рублей, до 2 миллиардов рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:20
2020-08-06T17:20
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости.
Фонд развития промышленности Краснодарского края
докапитализируют на 500 миллионов рублей, до 2 миллиардов рублей, сообщает администрация региона.
"Теперь его общий объем достигнет 2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
По данным краевых властей, с 2016 года в регионе начал формироваться механизм региональной поддержки – была принята отраслевая программа, которая постепенно стала наполняться деньгами, началось создание сети промпарков, заработал отраслевой фонд поддержки.
"За эти годы отрасль стала ведущей в структуре экономики Кубани. Сегодня два уже запущены, еще три в стадии строительства. Два года назад возобновил свою работу легендарный завод им. Седина, который уже экспортирует станки в рамках нацпроекта. Край заключил первый в России специнвестконтракт с компанией "КЛААС", - отметили в администрации.
Как уточнил губернатор края Вениамин Кондратьев
, в 2016 году в регионе заложили первые 14 миллионов рублей на развитие промышленности. "А сегодня уже принимаем решение докапитализировать Фонд развития промышленности до 2 миллиардов рублей. Был спрос на промпредприятия, была господдержка. В итоге мы имеем хороший результат, которым можно гордиться", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Глава края напомнил, что к 2022 году ФРП планируется увеличить до 5 миллиардов рублей.
Уточняется, что с 2016 года объемы отгрузки промпредприятий края увеличены с 248 до 300 миллиардов рублей. В полтора раза выросли налоговые отчисления в бюджет – с 7,5 до 11,5 миллиарда рублей. За счет реализации проектов в крае создано более 8 тысяч рабочих мест. Кроме того, ежегодно растет индекс промпроизводства. В 2019 году он составил 103,4%.