Объем фонда развития промышленности Кубани увеличат

КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Фонд развития промышленности Фонд развития промышленности Краснодарского края докапитализируют на 500 миллионов рублей, до 2 миллиардов рублей, сообщает администрация региона.

"Теперь его общий объем достигнет 2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

По данным краевых властей, с 2016 года в регионе начал формироваться механизм региональной поддержки – была принята отраслевая программа, которая постепенно стала наполняться деньгами, началось создание сети промпарков, заработал отраслевой фонд поддержки.

"За эти годы отрасль стала ведущей в структуре экономики Кубани. Сегодня два уже запущены, еще три в стадии строительства. Два года назад возобновил свою работу легендарный завод им. Седина, который уже экспортирует станки в рамках нацпроекта. Край заключил первый в России специнвестконтракт с компанией "КЛААС", - отметили в администрации.

Как уточнил губернатор края Вениамин Кондратьев , в 2016 году в регионе заложили первые 14 миллионов рублей на развитие промышленности. "А сегодня уже принимаем решение докапитализировать Фонд развития промышленности до 2 миллиардов рублей. Был спрос на промпредприятия, была господдержка. В итоге мы имеем хороший результат, которым можно гордиться", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Глава края напомнил, что к 2022 году ФРП планируется увеличить до 5 миллиардов рублей.