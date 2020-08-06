Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20200806/1575457045.html
Объем фонда развития промышленности Кубани увеличат
Фонд развития промышленности Краснодарского края докапитализируют на 500 миллионов рублей, до 2 миллиардов рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:20
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_697fc5df823a78a40dc0fb79e331bc90.jpg
https://ria.ru/20200806/1575439866.html
https://ria.ru/20200805/1575403560.html
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_697fc5df823a78a40dc0fb79e331bc90.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7c34e8ecba334e0a505f5b0c17d5a041.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_5b165d2e8e3cb883a2bdc9242b3fe934.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Объем фонда развития промышленности Кубани увеличат

17:20 06.08.2020
58
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Фонд развития промышленности Краснодарского края докапитализируют на 500 миллионов рублей, до 2 миллиардов рублей, сообщает администрация региона.
"Теперь его общий объем достигнет 2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
По данным краевых властей, с 2016 года в регионе начал формироваться механизм региональной поддержки – была принята отраслевая программа, которая постепенно стала наполняться деньгами, началось создание сети промпарков, заработал отраслевой фонд поддержки.
"За эти годы отрасль стала ведущей в структуре экономики Кубани. Сегодня два уже запущены, еще три в стадии строительства. Два года назад возобновил свою работу легендарный завод им. Седина, который уже экспортирует станки в рамках нацпроекта. Край заключил первый в России специнвестконтракт с компанией "КЛААС", - отметили в администрации.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Вчера, 12:31
Кондратьев: Кубань выиграла от продэмбарго больше, чем другие регионы
Как уточнил губернатор края Вениамин Кондратьев, в 2016 году в регионе заложили первые 14 миллионов рублей на развитие промышленности. "А сегодня уже принимаем решение докапитализировать Фонд развития промышленности до 2 миллиардов рублей. Был спрос на промпредприятия, была господдержка. В итоге мы имеем хороший результат, которым можно гордиться", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Глава края напомнил, что к 2022 году ФРП планируется увеличить до 5 миллиардов рублей.
Уточняется, что с 2016 года объемы отгрузки промпредприятий края увеличены с 248 до 300 миллиардов рублей. В полтора раза выросли налоговые отчисления в бюджет – с 7,5 до 11,5 миллиарда рублей. За счет реализации проектов в крае создано более 8 тысяч рабочих мест. Кроме того, ежегодно растет индекс промпроизводства. В 2019 году он составил 103,4%.
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
5 августа, 15:01Краснодарский край
Лидеры аграрного туризма на Кубани получили гранты
310000
Обсудить 0
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
Рекомендуем
Ростов-на-Дону
Около 2,2 миллиарда рублей направят на газификацию Ростовской области
Автомобиль на дороге в республике Адыгея
Адыгея получит дополнительно 500 миллионов рублей на дороги
Соборная площадь в Омске
"Россети Сибирь" вложат в Омскую область 1,4 миллиарда рублей
Московская центральная фондовая биржа. Ценные бумаги
Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте
Строительство газопровода Северный поток — 2
В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Кондратьев: Кубань выиграла от продэмбарго больше, чем другие регионы
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В России и Германии ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Профсоюзы призвали распространить гарантию справедливой оплаты труда
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что получил сигнал о "проникновении боевиков" от Киева
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Лидеры аграрного туризма на Кубани получили гранты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров
Якутск
В Якутии могут продлить сроки арктической навигации
Смартфон
Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон
Бизнесмен Игорь Коломойский
В США хотят конфисковать связанные с Коломойским объекты недвижимости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции
Лавров встретится в Москве с главой МИД Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
03:20Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон
03:18МВД разъяснило порядок замены автомобильных номеров
Лента новостейМолния