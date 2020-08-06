Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575456707.html
Во Львове пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать гранату в спортивном центре во Львове, его задержали, сообщила в четверг пресс-служба областного... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:24
львов
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:83:3030:1787_1400x0_80_0_0_6f8dfbccceb403fdeaa94a856588ef64.jpg
https://ria.ru/20200803/1575316185.html
1
львов
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:83:3030:1787_1400x0_80_0_0_6f8dfbccceb403fdeaa94a856588ef64.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_6ad79b341ae698ab7c06bfbbbca93190.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_c06f94280a55939455f1a877dbe5f0b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
львов, украина, в мире

Во Львове пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре

17:14 06.08.2020 (обновлено: 17:24 06.08.2020)
288
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать гранату в спортивном центре во Львове, его задержали, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в среду поступило сообщение от охранника одного из львовских спортивно-торговых-развлекательных центров о том, что неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожает взорвать гранату. На место выехали правоохранители.
"Около 19.00 (совпадает с мск) 30-летний львовянин пытался пройти в помещение центра, однако охранники не пустили его, мотивируя тем, что он находится в нетрезвом состоянии. Тогда мужчина заявил, что у него есть с собой граната и, если его не пропустят внутрь, он подорвет ее. Гранаты или других взрывоопасных предметов полицейские у него не обнаружили", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали мужчину, возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
Ситуация у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве
3 августа, 16:48
Захвативший заложника в Киеве скрывал диагноз "олигофрения"
7180010
Обсудить 1
ЛьвовУкраинаВ мире
Рекомендуем
Продюсер Андрей Разин
Разин высмеял доходы Шнурова, Крида и Билана
Здание МИД России
МИД: Пентагон поставил на поток строительство биолабораторий в СНГ
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Ефремов "с трудом" узнал себя на видео после ДТП
Опасная зона: сосульки в Санкт-Петербурге угрожают пешеходам
Жителя Липецка осудили за то, что сосулька с его балкона убила женщину
Ксения Собчак
Собчак оштрафовали на 20 тысяч рублей за пикет в поддержку Сафронова
Певица Нюша
"Скромнее надо быть!" Нюшу затравили за откровенное фото
Школьница пишет диктант
Названы сроки проведения проверочных работ в школах
Презентация первой в России кредитной банковской карты Visa Infinite с тремя инкрустированными бриллиантами
У Аркадия Новикова хотят отсудить более 400 миллионов рублей
На месте ДТП с участием автобуса в Тюмени
В Тюмени автобус въехал в книжный магазин
Похороны
Девушка вернулась домой через неделю после похорон
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Ефремов после ДТП признался, что был пьяный за рулем
Строительство газопровода Северный поток — 2
Сенаторы США пригрозили немецкому порту из-за "Северного потока — 2"
Президент Дональд Трамп
Трамп призвал перенести президентские дебаты
Заседание суда по делу движения Новое величие
Три фигуранта дела "Нового величия" получили реальные сроки
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В России и Германии ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
03:20Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон
03:18МВД разъяснило порядок замены автомобильных номеров
Лента новостейМолния