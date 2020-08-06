https://ria.ru/20200806/1575456707.html
Во Львове пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать гранату в спортивном центре во Львове, его задержали, сообщила в четверг пресс-служба областного... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:14
2020-08-06T17:24
львов
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
львов, украина, в мире
КИЕВ, 6 авг – РИА Новости.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать гранату в спортивном центре во Львове
, его задержали, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины
.
По данным полиции, в среду поступило сообщение от охранника одного из львовских спортивно-торговых-развлекательных центров о том, что неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожает взорвать гранату. На место выехали правоохранители.
"Около 19.00 (совпадает с мск) 30-летний львовянин пытался пройти в помещение центра, однако охранники не пустили его, мотивируя тем, что он находится в нетрезвом состоянии. Тогда мужчина заявил, что у него есть с собой граната и, если его не пропустят внутрь, он подорвет ее. Гранаты или других взрывоопасных предметов полицейские у него не обнаружили", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали мужчину, возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.