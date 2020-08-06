МИД: Пентагон поставил на поток строительство биолабораторий в СНГ

"Под прикрытием оказания помощи в санитарно-эпидемиологической области Пентагон поставил на поток строительство и модернизацию микробиологических лабораторий в республиках бывшего СССР", - заявил Зайцев в ходе брифинга.

"В интересах снятия вопросов, связанных с военно-биологической деятельностью США по периметру российских границ, считаем необходимым задействовать механизм статьи пятой КБТО, в соответствии с которой государства-члены должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в связи с выполнением ее положений. Призываем американскую сторону сесть за стол переговоров и в двустороннем формате обсудить все накопившиеся у нас вопросы в связи с военно-биологической деятельностью США", - заявил Зайцев.