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Разин высмеял доходы Шнурова, Крида и Билана
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин высмеял доходы солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова, рэпера Егора Крида и певца Димы Билана. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:11
шоу-бизнес
андрей разин
егор крид
ласковый май
шнур (сергей шнуров)
дима билан (виктор белан)
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шоу-бизнес, андрей разин, егор крид, ласковый май, шнур (сергей шнуров), дима билан (виктор белан)

Разин высмеял доходы Шнурова, Крида и Билана

17:11 06.08.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин высмеял доходы солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова, рэпера Егора Крида и певца Димы Билана.
Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг российских звезд с самыми высокими доходами. Первые три места заняли Шнуров, Крид и Билан, заработавшие 8,8, 6,9 и 6,8 миллиона долларов соответственно.
"Согласно утвержденным декларациям, я в течение пяти лет только за один год получал столько денег, сколько они втроем вместе не заработали. Но я никогда этим не хвастаюсь", - написал Разин в инстаграме.
"Ласковый май" — популярная советская и российская музыкальная группа, которая была создана в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего ученика школы Юрия Шатунова. Коммерческий успех пришел к группе после того, как ее заметил Андрей Разин, работавший администратором группы "Мираж". Особую популярность коллектив приобрел в 80-е годы.
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Шоу-бизнесАндрей РазинЕгор КридЛасковый майШнур (Сергей Шнуров)Дима Билан (Виктор Белан)
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