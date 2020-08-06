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Жителя Липецка осудили за то, что сосулька с его балкона убила женщину
Суд в Липецке вынес приговор местному жителю по делу о сосульке, убившей пожилую женщину, сообщило СУ СК по региону. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T18:00
следственный комитет россии (ск рф)
липецк
происшествия
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Очень спорное решение. Если бы он сбил сам сосульку и при этом она . не дай Бог, кого-то убила, то это была бы более тяжкая статья "убийство по неосторожности". А если человек был в отъезде, в командировке, то он тоже виноват?
33
Бред какой то!А если он не бывал на балконе или не видел сосульки и пр пр..
32
16
липецк
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
следственный комитет россии (ск рф), липецк, происшествия

Жителя Липецка осудили за то, что сосулька с его балкона убила женщину

17:05 06.08.2020 (обновлено: 18:00 06.08.2020)
7357
© Фото : Павел СеменовОпасная зона: сосульки в Санкт-Петербурге угрожают пешеходам
Опасная зона: сосульки в Санкт-Петербурге угрожают пешеходам
© Фото : Павел Семенов
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Суд в Липецке вынес приговор местному жителю по делу о сосульке, убившей пожилую женщину, сообщило СУ СК по региону.
По данным следствия, вечером 4 февраля 2019 года с козырька балкона на пятом этаже жилого дома № 94 по Депутатской улице на 78-летнюю прохожую упала "снежная глыба".
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11 февраля 2019, 14:50
В Ярославле УК обязала жильцов дома сбить "пятиэтажную" сосульку
Пострадавшую отвезли в больницу, где она скончалась на следующее утро от черепно-мозговой травмы и компрессионного перелома позвоночника.

"Следователи выяснили, что козырек балкона конструктивным элементом здания, обслуживание которого входит в обязанности коммунальщиков, не является. Это самовольно установленная собственником конструкция, и он обязан следить за ее состоянием. При этом собственник уведомлялся коммунальщиками о необходимости очистки козырька от наледи", — сообщили в СК.

Суд признал владельца квартиры виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к ограничению свободы на полтора года.
Кроме того, он должен выплатить семье погибшей женщины почти 420 тысяч рублей.
Сотрудники коммунальных служб убирают снег
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Обсудить 16
Следственный комитет России (СК РФ)ЛипецкПроисшествия
Популярные комментарии
Очень спорное решение. Если бы он сбил сам сосульку и при этом она . не дай Бог, кого-то убила, то это была бы более тяжкая статья "убийство по неосторожности". А если человек был в отъезде, в командировке, то он тоже виноват?
6 августа, 17:13
АПАлександр Перов
18000015
Бред какой то!А если он не бывал на балконе или не видел сосульки и пр пр..
6 августа, 17:09
Илья Jlord
16000016
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