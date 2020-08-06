Жителя Липецка осудили за то, что сосулька с его балкона убила женщину

"Следователи выяснили, что козырек балкона конструктивным элементом здания, обслуживание которого входит в обязанности коммунальщиков, не является. Это самовольно установленная собственником конструкция, и он обязан следить за ее состоянием. При этом собственник уведомлялся коммунальщиками о необходимости очистки козырька от наледи", — сообщили в СК.