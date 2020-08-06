Жителя Липецка осудили за то, что сосулька с его балкона убила женщину

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Суд в Липецке вынес приговор местному жителю по делу о сосульке, убившей пожилую женщину, сообщило СУ СК по региону.
По данным следствия, вечером 4 февраля 2019 года с козырька балкона на пятом этаже жилого дома № 94 по Депутатской улице на 78-летнюю прохожую упала "снежная глыба".
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Пострадавшую отвезли в больницу, где она скончалась на следующее утро от черепно-мозговой травмы и компрессионного перелома позвоночника.
"Следователи выяснили, что козырек балкона конструктивным элементом здания, обслуживание которого входит в обязанности коммунальщиков, не является. Это самовольно установленная собственником конструкция, и он обязан следить за ее состоянием. При этом собственник уведомлялся коммунальщиками о необходимости очистки козырька от наледи", — сообщили в СК.
Суд признал владельца квартиры виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к ограничению свободы на полтора года.
Кроме того, он должен выплатить семье погибшей женщины почти 420 тысяч рублей.