Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575455503.html
Олег Рой и ГК "Рики" запускают "Супер МЯУ"
Компания "Рой Интертейнмент" привлекла более 300 милионов рублей от девелоперской компании "Ориентир" в запуск нового мультсериала Олега Роя "Супер МЯУ",... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T19:01
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575455236_0:124:1620:1035_1400x0_80_0_0_14b277d074038c7fcbfbda8971ce0eca.jpg
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575455236_0:124:1620:1035_1400x0_80_0_0_14b277d074038c7fcbfbda8971ce0eca.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575455236_225:105:1525:1080_1400x0_80_0_0_7e1fcb0252bf3d9b252433f8c0b139de.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575455236_533:132:1481:1080_1400x0_80_0_0_19063c35a8155c0c599b607a4059e9e8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы

Олег Рой и ГК "Рики" запускают "Супер МЯУ"

17:00 06.08.2020 (обновлено: 19:01 06.08.2020)
414
© Фото пресс-службы «Рой Интертейнмент»Олег Рой и ГК "Рики" запускают "Супер МЯУ"
Олег Рой и ГК Рики запускают Супер МЯУ
© Фото пресс-службы «Рой Интертейнмент»
МОСКВА, 6 авг - Пресс-служба "Рой Интертейнмент". Компания "Рой Интертейнмент" привлекла более 300 милионов рублей от девелоперской компании "Ориентир" в запуск нового мультсериала Олега Роя "Супер МЯУ", рассчитанного на детей от 5 до 7 лет. Инвестиции будут направлены на производство проекта и покупку прав на использование бренда. Производством займётся СКА "Петербург" (входит в ГК "Рики").
Первый сезон многообещающего проекта Олега Роя будет состоять из 52 серий, хронометраж каждой из них составит 7 минут. Студия "Петербург", которая создает такие проекты как "Смешарики", "Тима и Тома", "ПинКод", будет производить первый сезон мультсериала "Супер МЯУ" в течение 2,5 лет.
"Первый сезон проекта "Супер МЯУ" для рынка анимации – необычный, так как в нем 52 серии. Это довольно много. В то время как обычно в анимации их около 26.
На сегодняшний день мною написано более 250 историй "Супер МЯУ". Поэтому у нас достаточно материалов, чтобы снимать сезон за сезоном, основываясь на потребностях аудитории. Кроме этого, у нас есть планы снять полнометражный фильм, а также выпустить приложения для мобильных, VR и игру "Супер МЯУ". На данный момент ведутся переговоры с крупнейшими игровыми компаниями. Мы видим, что проект интересен рынку", – говорит автор и продюсер проекта Олег Рой.
"Рой Интертейнмент" планирует транслировать мультсериал "Супер МЯУ" на телеканале "Карусель", в онлайн-кинотеатрах ivi и Okko, на платформах YouTube, Netflix, Amazone Prime.
“Мы рады, что Олег Рой выбрал для создания нового сериала СКА “Петербург”. Уже сейчас студия выпускает более 110 минут анимации ежемесячно и является лидером по этому показателю на российском рынке. Наша технологическая база, производственные мощности и широкие компетенции сотрудников СКА “Петербург” позволят в полной мере реализовать все задумки автора и выпустить на рынок, пожалуй, самый “пушистый” анимационный сериал в России”, - комментирует генеральный директор СКА “Петербург” Дарья Давыдова.
"Анализируя рынок анимации в России и за ее пределами, мы увидели пристальное к нему внимание крупнейших игроков. Проект "Супер МЯУ" отвечает всем вызовам современного рынка, который за период пандемии ещё более цифровизировался. Возврат инвестиций мы планируем осуществлять с помощью продажи лицензий, а также продаж VOD и AVOD прав на российском и зарубежном рынках", – отмечает генеральный директор "Рой Интертейнмент" Дмитрий Салоп.
К разработке проекта "Рой Интертейнмент" привлекла компанию Gulliver в качестве главного эксперта на рынке производства игрушек. "Я убежден, что новый проект Олега Роя “Супер МЯУ” открывает много интересных возможностей не только для индустрии игрушек, но и для производства стильной подростковой одежды. И цветовая гамма, и всевозможная символика, и графические элементы могут служить вдохновением для создания ярких выразительных образов в духе времени", – считает владелец компании Gulliver Игорь Кулешов.

О мультсериале "Супер МЯУ"

"Супер МЯУ" – это проект для детей от 5 до 7 лет в жанре фэнтези и технике 3D.
Команда "Супер МЯУ" – это команда котят, которые учатся в школе для супергероев. У каждого ученика своя суперсила. Но котята еще не умеют ими управлять, и зачастую от их талантов больше вреда, чем пользы. В школе они учатся управлять своими суперсилами, осваивать новые супернавыки и применять суперинстинкты. Наставники школы воспитывают из своих подопечных команду, которая будет спасать и помогать, бороться с несправедливостью и делать мир лучше. А мешает им в этом директор академии суперзлодеев фенек Арнольд. Школьные истории с проблемами, понятными выбранной целевой аудитории, приключения с освоением супернавыков, отношения между воспитанниками, спасение жителей города или кого-то из учеников школы, борьба с коварными планами Арнольда и приключения вокруг новых технических изобретений являются основными движками сериала.

Об авторе проекта

Олег Рой – современный российский писатель. Является лауреатом ряда литературных премий. За 30 лет успешной писательской карьеры автором было написано более 60 романов для взрослых в различных жанрах. Рой удерживает позицию топового автора Российской Федерации в жанре детской литературы. Является лидером по продажам в разделе современной российской литературы для детей. Суммарный тираж детской литературы O’Roy (без учета электронных изданий) – 2,5 миллиона экземпляров. Анимационные проекты автора – "Джинглики", "Дракоша Тоша". Также автор пишет книжный сериал "Сказочный патруль", сотрудничая со студией "Паровоз".

О студии "Петербург"

Студия компьютерной анимации "Петербург", созданная в 2003 году, входит в Группу Компаний "Рики". За 17 лет на студии произведено более 100 часов анимации в техниках 2D и 3D, а также реализовано полноформатное аудиосопровождение проектов: запись артистов, создание музыкальных произведений, sound design, дубляж, сведение звука для ТВ-каналов и YouTube. Творческий коллектив СКА "Петербург" насчитывает более 150 специалистов различных специальностей, благодаря чему может обеспечивать полный цикл и высокий темп производства анимационных сериалов и полнометражных фильмов. Студия и ее сотрудники являются лауреатам российских и международных конкурсов и фестивалей.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
100000
Обсудить 1
Пресс-релизы
Рекомендуем
Команда единомышленников Гигарамы
Игорь Шиляев: мы не зацикливаемся на гигараме — мы давно ушли дальше
Кандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень
Сергей Черечень: такой жесткой, сложной кампании в Белоруссии еще не было
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Часовня Самсона (ХIХ век) в деревне Кондобережская Медвежьегорского района Республики Карелия. Деревня расположена на берегу Онежского озера в исторической области Заонежье
Пушки Петра I и аудиогиды: новый проект расскажет об истории Заонежья
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
Музыкальный критик назвал "клоунадой" брак Галкина и Пугачевой
Статуэтка верблюда и свернутый лист золота, найденные у озера Титикака
Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
Празднование Курбан-Байрама в регионах России
Российские мусульмане помогут пострадавшим от взрыва в Бейруте
Здание МИД России
МИД: Пентагон поставил на поток строительство биолабораторий в СНГ
Москвичам сократят срок прохождения бесплатной диспансеризации до 1,5 часов
Россияне старше 40 лет получат выходной на диспансеризацию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Молоток в зале судебных заседаний
Сочинский застройщик получил длительный срок за организацию убийств
Строительство газопровода Северный поток — 2
Сенаторы США пригрозили немецкому порту из-за "Северного потока — 2"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
03:20Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон
03:18МВД разъяснило порядок замены автомобильных номеров
Лента новостейМолния