Олег Рой и ГК "Рики" запускают "Супер МЯУ"

МОСКВА, 6 авг - Пресс-служба "Рой Интертейнмент". Компания "Рой Интертейнмент" привлекла более 300 милионов рублей от девелоперской компании "Ориентир" в запуск нового мультсериала Олега Роя "Супер МЯУ", рассчитанного на детей от 5 до 7 лет. Инвестиции будут направлены на производство проекта и покупку прав на использование бренда. Производством займётся СКА "Петербург" (входит в ГК "Рики").

Первый сезон многообещающего проекта Олега Роя будет состоять из 52 серий, хронометраж каждой из них составит 7 минут. Студия "Петербург", которая создает такие проекты как "Смешарики", "Тима и Тома", "ПинКод", будет производить первый сезон мультсериала "Супер МЯУ" в течение 2,5 лет.

"Первый сезон проекта "Супер МЯУ" для рынка анимации – необычный, так как в нем 52 серии. Это довольно много. В то время как обычно в анимации их около 26.

На сегодняшний день мною написано более 250 историй "Супер МЯУ". Поэтому у нас достаточно материалов, чтобы снимать сезон за сезоном, основываясь на потребностях аудитории. Кроме этого, у нас есть планы снять полнометражный фильм, а также выпустить приложения для мобильных, VR и игру "Супер МЯУ". На данный момент ведутся переговоры с крупнейшими игровыми компаниями. Мы видим, что проект интересен рынку", – говорит автор и продюсер проекта Олег Рой.

"Рой Интертейнмент" планирует транслировать мультсериал "Супер МЯУ" на телеканале "Карусель", в онлайн-кинотеатрах ivi и Okko, на платформах YouTube, Netflix, Amazone Prime.

“Мы рады, что Олег Рой выбрал для создания нового сериала СКА “Петербург”. Уже сейчас студия выпускает более 110 минут анимации ежемесячно и является лидером по этому показателю на российском рынке. Наша технологическая база, производственные мощности и широкие компетенции сотрудников СКА “Петербург” позволят в полной мере реализовать все задумки автора и выпустить на рынок, пожалуй, самый “пушистый” анимационный сериал в России”, - комментирует генеральный директор СКА “Петербург” Дарья Давыдова.

"Анализируя рынок анимации в России и за ее пределами, мы увидели пристальное к нему внимание крупнейших игроков. Проект "Супер МЯУ" отвечает всем вызовам современного рынка, который за период пандемии ещё более цифровизировался. Возврат инвестиций мы планируем осуществлять с помощью продажи лицензий, а также продаж VOD и AVOD прав на российском и зарубежном рынках", – отмечает генеральный директор "Рой Интертейнмент" Дмитрий Салоп.

К разработке проекта "Рой Интертейнмент" привлекла компанию Gulliver в качестве главного эксперта на рынке производства игрушек. "Я убежден, что новый проект Олега Роя “Супер МЯУ” открывает много интересных возможностей не только для индустрии игрушек, но и для производства стильной подростковой одежды. И цветовая гамма, и всевозможная символика, и графические элементы могут служить вдохновением для создания ярких выразительных образов в духе времени", – считает владелец компании Gulliver Игорь Кулешов.

О мультсериале "Супер МЯУ"

"Супер МЯУ" – это проект для детей от 5 до 7 лет в жанре фэнтези и технике 3D.

Команда "Супер МЯУ" – это команда котят, которые учатся в школе для супергероев. У каждого ученика своя суперсила. Но котята еще не умеют ими управлять, и зачастую от их талантов больше вреда, чем пользы. В школе они учатся управлять своими суперсилами, осваивать новые супернавыки и применять суперинстинкты. Наставники школы воспитывают из своих подопечных команду, которая будет спасать и помогать, бороться с несправедливостью и делать мир лучше. А мешает им в этом директор академии суперзлодеев фенек Арнольд. Школьные истории с проблемами, понятными выбранной целевой аудитории, приключения с освоением супернавыков, отношения между воспитанниками, спасение жителей города или кого-то из учеников школы, борьба с коварными планами Арнольда и приключения вокруг новых технических изобретений являются основными движками сериала.

Об авторе проекта

Олег Рой – современный российский писатель. Является лауреатом ряда литературных премий. За 30 лет успешной писательской карьеры автором было написано более 60 романов для взрослых в различных жанрах. Рой удерживает позицию топового автора Российской Федерации в жанре детской литературы. Является лидером по продажам в разделе современной российской литературы для детей. Суммарный тираж детской литературы O’Roy (без учета электронных изданий) – 2,5 миллиона экземпляров. Анимационные проекты автора – "Джинглики", "Дракоша Тоша". Также автор пишет книжный сериал "Сказочный патруль", сотрудничая со студией "Паровоз".

О студии "Петербург"

Студия компьютерной анимации "Петербург", созданная в 2003 году, входит в Группу Компаний "Рики". За 17 лет на студии произведено более 100 часов анимации в техниках 2D и 3D, а также реализовано полноформатное аудиосопровождение проектов: запись артистов, создание музыкальных произведений, sound design, дубляж, сведение звука для ТВ-каналов и YouTube. Творческий коллектив СКА "Петербург" насчитывает более 150 специалистов различных специальностей, благодаря чему может обеспечивать полный цикл и высокий темп производства анимационных сериалов и полнометражных фильмов. Студия и ее сотрудники являются лауреатам российских и международных конкурсов и фестивалей.