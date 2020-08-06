https://ria.ru/20200806/1575454746.html
В Тюмени автобус въехал в книжный магазин
Шесть человек, в том числе десятилетний ребенок, получили травмы в ДТП с пассажирским автобусом в Тюмени, сообщили в региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:55
2020-08-06T17:05
тюмень
происшествия
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https://ria.ru/20200720/1574576083.html
3
тюмень
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, происшествия