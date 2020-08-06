Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575454746.html
В Тюмени автобус въехал в книжный магазин
Шесть человек, в том числе десятилетний ребенок, получили травмы в ДТП с пассажирским автобусом в Тюмени, сообщили в региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:05
тюмень
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575454804_167:0:1477:737_1400x0_80_0_0_ba79e2fb4dbaf94bed53b3a825a33db0.jpg
https://ria.ru/20200720/1574576083.html
3
тюмень
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575454804_167:0:1477:737_1400x0_80_0_0_ba79e2fb4dbaf94bed53b3a825a33db0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575454804_330:0:1313:737_1400x0_80_0_0_18454911ffc6563e73e9ed100af2ae94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575454804_453:0:1190:737_1400x0_80_0_0_3349deb6af3693494562d8d1afce1cb9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тюмень, происшествия

В Тюмени автобус въехал в книжный магазин

16:55 06.08.2020 (обновлено: 17:05 06.08.2020)
6922
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской областиНа месте ДТП с участием автобуса в Тюмени
На месте ДТП с участием автобуса в Тюмени
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Шесть человек, в том числе десятилетний ребенок, получили травмы в ДТП с пассажирским автобусом в Тюмени, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По ее данным, 57-летний водитель ПАЗа пытался избежать столкновения с попутной легковой машиной и въехал в фасад здания, где находится книжный магазин.
Отмечается, что все пострадавшие находились в автобусе, всего в нем было 18 пассажиров.
Автобус в Москве
20 июля, 08:59
На юго-востоке Москвы автобус въехал в остановку
2049195
Обсудить 3
ТюменьПроисшествия
Рекомендуем
Билл Гейтс
Билл Гейтс предрек "катастрофу страшнее пандемии коронавируса"
Опасная зона: сосульки в Санкт-Петербурге угрожают пешеходам
Жителя Липецка осудили за то, что сосулька с его балкона убила женщину
Похороны
Девушка вернулась домой через неделю после похорон
Журналистка ГТРК Камчатка Александра Новикова
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для "спокойной" жизни
Заседание суда по делу движения Новое величие
Три фигуранта дела "Нового величия" получили реальные сроки
Ксения Собчак
Собчак оштрафовали на 20 тысяч рублей за пикет в поддержку Сафронова
Адвокат Эльман Пашаев в здании Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
Стейк из баранины
Кусок мяса "ожил" на разделочной доске и шокировал пользователей Сети
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Дегтярев намерен за год пожать руки всем жителям Хабаровского края
Певица Нюша
"Скромнее надо быть!" Нюшу затравили за откровенное фото
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
У попавшей в список Forbes Полины Гагариной нашли долги за услуги ЖКХ
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
В Белоруссии задержали главу штаба Тихановской
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
03:20Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон
03:18МВД разъяснило порядок замены автомобильных номеров
Лента новостейМолния