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Собчак оштрафовали на 20 тысяч рублей за пикет в поддержку Сафронова
Мещанский суд Москвы оштрафовал телеведущую и блогера Ксению Собчак на 20 тысяч рублей за нарушение порядка проведения пикета или массовой акции после... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:58
дело советника гендиректора "роскосмоса"
ксения собчак
москва
происшествия
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дело советника гендиректора "роскосмоса", ксения собчак, москва, происшествия

Собчак оштрафовали на 20 тысяч рублей за пикет в поддержку Сафронова

16:55 06.08.2020 (обновлено: 16:58 06.08.2020)
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© Ксения Собчак \ YoutubeКсения Собчак
Ксения Собчак
© Ксения Собчак \ Youtube
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы оштрафовал телеведущую и блогера Ксению Собчак на 20 тысяч рублей за нарушение порядка проведения пикета или массовой акции после задержания на акции в поддержку арестованного советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд назначил Собчак Ксении Анатольевне административный штраф в размере 20 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Протокол на телеведущую был составлен по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения акции или пикетирования").
Собчак, как и еще около 20 человек, задержали на Лубянке 7 июля. По ее словам, на ней была майка со словами поддержки Сафронову, но в пикет она не вставала.
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Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу до 6 сентября. Мосгорсуд оставил это решение в силе, защита заявила о намерении обжаловать арест в кассационной инстанции.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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Дело советника гендиректора "Роскосмоса"Ксения СобчакМоскваПроисшествия
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