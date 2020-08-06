Собчак оштрафовали на 20 тысяч рублей за пикет в поддержку Сафронова

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мещанский суд Мещанский суд Москвы оштрафовал телеведущую и блогера Ксению Собчак на 20 тысяч рублей за нарушение порядка проведения пикета или массовой акции после задержания на акции в поддержку арестованного советника главы " Роскосмоса Ивана Сафронова , сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд назначил Собчак Ксении Анатольевне административный штраф в размере 20 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

Протокол на телеведущую был составлен по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения акции или пикетирования").

Собчак, как и еще около 20 человек, задержали на Лубянке 7 июля. По ее словам, на ней была майка со словами поддержки Сафронову, но в пикет она не вставала.

Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу до 6 сентября. Мосгорсуд оставил это решение в силе, защита заявила о намерении обжаловать арест в кассационной инстанции.

По информации ФСБ , советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США . Вину бывший журналист не признает.