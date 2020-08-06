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Финляндия продлила ограничения по туризму с Россией
Правительство Финляндии продлило ограничения на границе с Россией до 8 сентября, сообщает кабмин страны. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:55
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Финляндия продлила ограничения по туризму с Россией

16:49 06.08.2020 (обновлено: 16:55 06.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанкНовая дорога между государственными пунктами пропуска "Брусничное" и "Нуйямаа"
Новая дорога между государственными пунктами пропуска Брусничное и Нуйямаа
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 авг - РИА Новости. Правительство Финляндии продлило ограничения на границе с Россией до 8 сентября, сообщает кабмин страны.
Ранее ограничение действовало до 25 августа.
"Эпидемия инфекционного заболевания COVID-19 продолжается, поэтому необходимо будет продлить решение до 8.9.2020", - следует из сообщения.
Граница для туризма с Россией закрылась в марте.
Министерство социального развития и министерство здравоохранения Финляндии рекомендуют МВД страны разрешать туризм со странами, где количество новых случаев за последние 14 дней не превышает восьми. Следовательно, в России должно фиксироваться в день не более 826 случаев заражения COVID-19, в настоящее время ежедневно заболевает более 5 тысяч россиян.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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