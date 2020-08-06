Финляндия продлила ограничения по туризму с Россией

Министерство социального развития и министерство здравоохранения Финляндии рекомендуют МВД страны разрешать туризм со странами, где количество новых случаев за последние 14 дней не превышает восьми. Следовательно, в России должно фиксироваться в день не более 826 случаев заражения COVID-19, в настоящее время ежедневно заболевает более 5 тысяч россиян.