https://ria.ru/20200806/1575454296.html
Финляндия продлила ограничения по туризму с Россией
Правительство Финляндии продлило ограничения на границе с Россией до 8 сентября, сообщает кабмин страны. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:49
2020-08-06T16:55
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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