Сенаторы США пригрозили немецкому порту из-за "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 6 авг — РИА Новости. Члены сената США потребовали от администрации порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2", сообщила газета Handelsblatt.
"Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку проекту "Северный поток — 2", вы помешаете дальнейшему финансовому выживанию вашего предприятия", — приводит издание часть письма трех американских сенаторов во главе с Тедом Крузом.
Руководство порта не стало комментировать информацию об этом обращении.
В свою очередь, официальный представитель по энергетике фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре в интервью РИА Новости назвал действия США "экономической войной против суверенной энергетической политики, в частности, газовой политики Германии и Европы".
Он призвал Берлин "незамедлительно и прямо" ответить на угрозы сенаторов.
"Инициаторы (письма) должны быть обложены санкциями, им должен быть запрещен въезд в ЕС и, в частности, в Германию. Европейские страны должны продемонстрировать единство. Это покажет, дееспособно ли ЕС. Такие вещи нельзя принимать", — заявил Котре.
Строительство газопровода "Северный поток — 2"
Как ранее сообщило онлайн-издание Focus, в Балтийском море к работе над трубопроводом привлекли новые корабли. В частности, речь идет о судне "Россини", которое уже в течение нескольких недель находится в порту немецкого города Засниц.
По данным издания, судно прибыло туда в начале июня. На нем размещены около 140 рабочих, которых ежедневно доставляют в порт Мукран — логистическую базу "Северного потока — 2".
Согласно сообщению местной газеты Ostsee-Zeitung, рабочие — граждане Великобритании, России, Украины и Италии — готовятся к строительству последнего участка газопровода, однако всем участникам процесса приходится "действовать скрытно" из-за угрозы американских санкций.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"