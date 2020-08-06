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Сенаторы США пригрозили немецкому порту из-за "Северного потока — 2"
Члены сената США потребовали от администрации порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2", сообщила газета РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T18:04
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
балтийское море
сша
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, балтийское море, сша, украина, в мире

Сенаторы США пригрозили немецкому порту из-за "Северного потока — 2"

16:44 06.08.2020 (обновлено: 18:04 06.08.2020)
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
БЕРЛИН, 6 авг — РИА Новости. Члены сената США потребовали от администрации порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2", сообщила газета Handelsblatt.
"Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку проекту "Северный поток — 2", вы помешаете дальнейшему финансовому выживанию вашего предприятия", — приводит издание часть письма трех американских сенаторов во главе с Тедом Крузом.
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Руководство порта не стало комментировать информацию об этом обращении.
В свою очередь, официальный представитель по энергетике фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре в интервью РИА Новости назвал действия США "экономической войной против суверенной энергетической политики, в частности, газовой политики Германии и Европы".
Он призвал Берлин "незамедлительно и прямо" ответить на угрозы сенаторов.
"Инициаторы (письма) должны быть обложены санкциями, им должен быть запрещен въезд в ЕС и, в частности, в Германию. Европейские страны должны продемонстрировать единство. Это покажет, дееспособно ли ЕС. Такие вещи нельзя принимать", — заявил Котре.

Строительство газопровода "Северный поток — 2"

Как ранее сообщило онлайн-издание Focus, в Балтийском море к работе над трубопроводом привлекли новые корабли. В частности, речь идет о судне "Россини", которое уже в течение нескольких недель находится в порту немецкого города Засниц.
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По данным издания, судно прибыло туда в начале июня. На нем размещены около 140 рабочих, которых ежедневно доставляют в порт Мукран — логистическую базу "Северного потока — 2".
Согласно сообщению местной газеты Ostsee-Zeitung, рабочие — граждане Великобритании, России, Украины и Италии — готовятся к строительству последнего участка газопровода, однако всем участникам процесса приходится "действовать скрытно" из-за угрозы американских санкций.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
3339214326638
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Тед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2Балтийское мореСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Штаты главные бандиты мира - гоп стоп и крыша во всех его уголках
6 августа, 17:23
Александр Иванов
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Никак Европа не может объединиться и объявить санкции самому главному "санкционеру". Пора бы освобождаться от штатовской оккупации.
6 августа, 16:53
elya.velichutina
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