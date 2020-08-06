Сенаторы США пригрозили немецкому порту из-за "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 6 авг — РИА Новости. Члены сената Члены сената США потребовали от администрации порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2", сообщила газета Handelsblatt

Руководство порта не стало комментировать информацию об этом обращении.

В свою очередь, официальный представитель по энергетике фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре в интервью РИА Новости назвал действия США "экономической войной против суверенной энергетической политики, в частности, газовой политики Германии и Европы".

Он призвал Берлин "незамедлительно и прямо" ответить на угрозы сенаторов.

"Инициаторы (письма) должны быть обложены санкциями, им должен быть запрещен въезд в ЕС и, в частности, в Германию. Европейские страны должны продемонстрировать единство. Это покажет, дееспособно ли ЕС. Такие вещи нельзя принимать", — заявил Котре.

Строительство газопровода "Северный поток — 2"

Как ранее сообщило онлайн-издание Focus, в Балтийском море к работе над трубопроводом привлекли новые корабли. В частности, речь идет о судне "Россини", которое уже в течение нескольких недель находится в порту немецкого города Засниц.

По данным издания, судно прибыло туда в начале июня. На нем размещены около 140 рабочих, которых ежедневно доставляют в порт Мукран — логистическую базу "Северного потока — 2".

Согласно сообщению местной газеты Ostsee-Zeitung, рабочие — граждане Великобритании , России, Украины Италии — готовятся к строительству последнего участка газопровода, однако всем участникам процесса приходится "действовать скрытно" из-за угрозы американских санкций.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии