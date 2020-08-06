У Аркадия Новикова хотят отсудить более 400 миллионов рублей

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Два бизнесмена через суд потребовали в общей сложности более 400 миллионов рублей у известного ресторатора Два бизнесмена через суд потребовали в общей сложности более 400 миллионов рублей у известного ресторатора Аркадия Новикова и сети пончиковых Krispy Kreme, которую он развивает в России, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Иски касаются денег, не выплаченных, по мнению кредиторов, в рамках договоров о кредитах. В суд подали коммерсанты Александр Сысоев и Андрей Исаев, ответчиками заявлены Аркадий Новиков и ООО "Донатс кафе".

"Сысоев просит взыскать с "Донатс кафе" и Новикова 4,1 миллиона долларов, при этом с Новикова взыскать в пределах 2,7 миллиона долларов... Исаев просит взыскать солидарно с "Донатс кафе" и Новикова 116,8 миллионов рублей", - сказала пресс-секретарь.

Иски приняты к производству, досудебная беседа по ним пройдет 20 августа. Комментариями сторон РИА Новости не располагает.