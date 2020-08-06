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У Аркадия Новикова хотят отсудить более 400 миллионов рублей
Два бизнесмена через суд потребовали в общей сложности более 400 миллионов рублей у известного ресторатора Аркадия Новикова и сети пончиковых Krispy Kreme,... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:39
аркадий новиков
москва
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
аркадий новиков, москва, происшествия

У Аркадия Новикова хотят отсудить более 400 миллионов рублей

16:39 06.08.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Два бизнесмена через суд потребовали в общей сложности более 400 миллионов рублей у известного ресторатора Аркадия Новикова и сети пончиковых Krispy Kreme, которую он развивает в России, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Иски касаются денег, не выплаченных, по мнению кредиторов, в рамках договоров о кредитах. В суд подали коммерсанты Александр Сысоев и Андрей Исаев, ответчиками заявлены Аркадий Новиков и ООО "Донатс кафе".
"Сысоев просит взыскать с "Донатс кафе" и Новикова 4,1 миллиона долларов, при этом с Новикова взыскать в пределах 2,7 миллиона долларов... Исаев просит взыскать солидарно с "Донатс кафе" и Новикова 116,8 миллионов рублей", - сказала пресс-секретарь.
Иски приняты к производству, досудебная беседа по ним пройдет 20 августа. Комментариями сторон РИА Новости не располагает.
Krispy Kreme – одна из старейших американских сетей по продаже кофе и пончиков, основана в 1930-е. Аркадий Новиков открыл первую пончиковую и кофейню этого бренда в центре Москвы в 2013 году. Как указано на сайте сети в России, за семь лет по стране открылось более 25 заведений.
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Аркадий НовиковМоскваПроисшествия
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