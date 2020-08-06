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Ефремов после ДТП признался, что был пьяный за рулем
Актер Михаил Ефремов сразу после ДТП признался сотруднику ДПС, что был за рулем попавшего в аварию автомобиля, следует из проигранных в суде видеозаписей. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:36
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов после ДТП признался, что был пьяный за рулем

16:35 06.08.2020 (обновлено: 16:36 06.08.2020)
6948
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов сразу после ДТП признался сотруднику ДПС, что был за рулем попавшего в аварию автомобиля, следует из проигранных в суде видеозаписей.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы, сегодня в суде изучаются видеодоказательства. На одной из записей правоохранитель спрашивает, был ли Ефремов за рулем транспортного средства, попавшего в ДТП.
Актер ответил утвердительно: "Да". Так же он ответил на вопрос, выпивал ли он, прежде чем сесть за руль.
Видеодоказательства все участники процесса смотрят на небольшом экране компьютера. Вокруг Ефремова стоят как его адвокаты, так и прокуроры с представителями потерпевших. Ефремов внимательно изучает каждое видео, но никак не реагирует на происходящее.
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Вчера, 15:26
В суде показали видеоролики смертельного ДТП с участием Ефремова
52932194
Обсудить 3
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Негодяй!!! Так опозорится....
6 августа, 16:36
ИВИноккентий Волконский
2600011
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