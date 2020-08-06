https://ria.ru/20200806/1575453404.html
Ефремов после ДТП признался, что был пьяный за рулем
Актер Михаил Ефремов сразу после ДТП признался сотруднику ДПС, что был за рулем попавшего в аварию автомобиля, следует из проигранных в суде видеозаписей. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:35
2020-08-06T16:36
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200806/1575450298.html
Иноккентий Волконский
Негодяй!!! Так опозорится....
28
3
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия