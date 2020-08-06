Ефремов после ДТП признался, что был пьяный за рулем

Актер ответил утвердительно: "Да". Так же он ответил на вопрос, выпивал ли он, прежде чем сесть за руль.

Видеодоказательства все участники процесса смотрят на небольшом экране компьютера. Вокруг Ефремова стоят как его адвокаты, так и прокуроры с представителями потерпевших. Ефремов внимательно изучает каждое видео, но никак не реагирует на происходящее.