https://ria.ru/20200806/1575453366.html
Министр культуры рассказала о будущем российского кинематографа
Российский кинематограф в будущем ждет "невероятный технологический прогресс", при этом творческие составляющие останутся прежними, заявила министр культуры РФ... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:34
2020-08-06T16:34
культура
россия
ольга любимова
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571973085_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_80a8ca2fb12df7e482e5a9d396b37d5f.jpg
https://ria.ru/20191031/1560424458.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571973085_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_80a8ca2fb12df7e482e5a9d396b37d5f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571973085_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_65dcadbe27abfb6b7b139f6b9180b3a0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571973085_510:0:2558:2048_1400x0_80_0_0_3ba9c9811dbb25f5f1c9f4eee57253bc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, россия, ольга любимова, кино