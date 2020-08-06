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Министр культуры рассказала о будущем российского кинематографа
Российский кинематограф в будущем ждет "невероятный технологический прогресс", при этом творческие составляющие останутся прежними, заявила министр культуры РФ... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:34
культура
россия
ольга любимова
кино
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571973085_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_80a8ca2fb12df7e482e5a9d396b37d5f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
культура, россия, ольга любимова, кино

Министр культуры рассказала о будущем российского кинематографа

16:34 06.08.2020
575
© Фото : Министерство культуры РФМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© Фото : Министерство культуры РФ
СУДАК, 6 авг – РИА Новости. Российский кинематограф в будущем ждет "невероятный технологический прогресс", при этом творческие составляющие останутся прежними, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Ждем невероятного технологического прогресса, который не отменяет того, что все творческие составляющие кинематографа останутся абсолютно прежними: у нас будут художники по свету, художники по костюмам, невероятные художники по гриму и спецэффектам, творческие споры, дубли", - сказала Любимова журналистам, сравнив при этом кинематографический процесс с волшебством.
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КультураРоссияОльга ЛюбимоваКино
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