Министр культуры рассказала о будущем российского кинематографа

"Ждем невероятного технологического прогресса, который не отменяет того, что все творческие составляющие кинематографа останутся абсолютно прежними: у нас будут художники по свету, художники по костюмам, невероятные художники по гриму и спецэффектам, творческие споры, дубли", - сказала Любимова журналистам, сравнив при этом кинематографический процесс с волшебством.