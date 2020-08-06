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Профсоюзы призвали распространить гарантию справедливой оплаты труда
Профсоюзы предлагают распространить гарантию справедливой оплаты на всех работников, независимо от статуса занятости, следует из рекомендаций по усилению роли... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:36
федерация независимых профсоюзов россии
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
федерация независимых профсоюзов россии, общество

Профсоюзы призвали распространить гарантию справедливой оплаты труда

16:36 06.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Профсоюзы предлагают распространить гарантию справедливой оплаты на всех работников, независимо от статуса занятости, следует из рекомендаций по усилению роли профсоюзов в защите прав трудящихся, размещенных на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Согласно сообщению, 16 июля представители всех профсоюзных объединений России обсудили направления развития профсоюзного движения, а также правовые и экономические последствия для работников и государства от распространения нестандартных форм занятости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
31 июля, 10:18
Мишустин поручил представить предложения по оплате труда педагогов
"Распространить государственные гарантии на всех трудящихся, независимо от их статуса занятости или договорных отношений", - говорится в документе.
Уточняется, что речь идет о соблюдении основополагающих прав, достойном прожиточном минимуме и справедливой плате за работу, ограничении максимальной продолжительности дня, безопасности труда, защите персональных данных.
Согласно документу, Международная организация труда (МОТ) относит к незащищенным формам занятости временную занятость, в том числе срочные договоры, надомный и дистанционный труд, неполное рабочее время, а также многосторонние трудовые отношения, неформальную занятость, самозанятость и индивидуальное предпринимательство.
Президент РФ Владимир Путин
16 июля, 14:32
Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году
Также предложено отразить приоритетное право профсоюзов на проведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений, так как по документам МОТ, профсоюзы являются основными субъектами в защите коллективных прав и интересов трудящихся.
По мнению профсоюзов, понятие "работник" в Федеральном законе "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" надо расширить самозанятыми лицами, работающими на основе гражданско-правового договора, а также лицами, осуществляющими профессиональную деятельность.
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Федерация независимых профсоюзов РоссииОбщество
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