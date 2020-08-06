Профсоюзы призвали распространить гарантию справедливой оплаты труда

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Профсоюзы предлагают распространить гарантию справедливой оплаты на всех работников, независимо от статуса занятости, следует из рекомендаций по усилению роли профсоюзов в защите прав трудящихся, размещенных на сайте Федерации независимых профсоюзов России ( Профсоюзы предлагают распространить гарантию справедливой оплаты на всех работников, независимо от статуса занятости, следует из рекомендаций по усилению роли профсоюзов в защите прав трудящихся, размещенных на сайте Федерации независимых профсоюзов России ( ФНПР ).

Согласно сообщению, 16 июля представители всех профсоюзных объединений России обсудили направления развития профсоюзного движения, а также правовые и экономические последствия для работников и государства от распространения нестандартных форм занятости.

"Распространить государственные гарантии на всех трудящихся, независимо от их статуса занятости или договорных отношений", - говорится в документе.

Уточняется, что речь идет о соблюдении основополагающих прав, достойном прожиточном минимуме и справедливой плате за работу, ограничении максимальной продолжительности дня, безопасности труда, защите персональных данных.

Согласно документу, Международная организация труда (МОТ) относит к незащищенным формам занятости временную занятость, в том числе срочные договоры, надомный и дистанционный труд, неполное рабочее время, а также многосторонние трудовые отношения, неформальную занятость, самозанятость и индивидуальное предпринимательство.

Также предложено отразить приоритетное право профсоюзов на проведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений, так как по документам МОТ, профсоюзы являются основными субъектами в защите коллективных прав и интересов трудящихся.