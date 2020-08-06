Дегтярев намерен за год пожать руки всем жителям Хабаровского края

"Хочу поставить себе планку - за год пожать руку каждому жителю Хабаровского края. Всего лишь 1 миллион 350 тысяч рукопожатий. Я подсчитал, что уже тысяч пять рукопожатий за две недели совершил", - сказал Дегтярев в эфире телеканала 6ТВ .

Он также отметил, что в ближайшие выходные планирует посетить Верхнебуреинский район и его райцентр – поселок Чегдомын. "Поеду в Чегдомын по железной дороге. Буду выходить к людям на станциях. Буду тренировать чиновников, которых возьму с собой", - сказал врио губернатора.