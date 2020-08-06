Дегтярев намерен за год пожать руки всем жителям Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 6 авг – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев планирует в течение года пожать руку каждому жителю региона.
"Хочу поставить себе планку - за год пожать руку каждому жителю Хабаровского края. Всего лишь 1 миллион 350 тысяч рукопожатий. Я подсчитал, что уже тысяч пять рукопожатий за две недели совершил", - сказал Дегтярев в эфире телеканала 6ТВ.
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Он также отметил, что в ближайшие выходные планирует посетить Верхнебуреинский район и его райцентр – поселок Чегдомын. "Поеду в Чегдомын по железной дороге. Буду выходить к людям на станциях. Буду тренировать чиновников, которых возьму с собой", - сказал врио губернатора.
Он не исключил, что будет вести в своем аккаунте в Instagram прямые трансляции поездки.
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Сергея Фургала, который смещен с поста в связи с утратой доверия.
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