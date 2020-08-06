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Дегтярев намерен за год пожать руки всем жителям Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев планирует в течение года пожать руку каждому жителю региона. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T17:01
сергей фургал
михаил дегтярев
верхнебуреинский район
хабаровск
хабаровский край
общество
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сергей фургал, михаил дегтярев, верхнебуреинский район, хабаровск, хабаровский край, общество

Дегтярев намерен за год пожать руки всем жителям Хабаровского края

16:28 06.08.2020 (обновлено: 17:01 06.08.2020)
5360
© Пресс-служба правительства Хабаровского края / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© Пресс-служба правительства Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 6 авг – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев планирует в течение года пожать руку каждому жителю региона.

"Хочу поставить себе планку - за год пожать руку каждому жителю Хабаровского края. Всего лишь 1 миллион 350 тысяч рукопожатий. Я подсчитал, что уже тысяч пять рукопожатий за две недели совершил", - сказал Дегтярев в эфире телеканала 6ТВ.

Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
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Дегтярев показал, что повесил в своем кабинете
Он также отметил, что в ближайшие выходные планирует посетить Верхнебуреинский район и его райцентр – поселок Чегдомын. "Поеду в Чегдомын по железной дороге. Буду выходить к людям на станциях. Буду тренировать чиновников, которых возьму с собой", - сказал врио губернатора.
Он не исключил, что будет вести в своем аккаунте в Instagram прямые трансляции поездки.
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Сергея Фургала, который смещен с поста в связи с утратой доверия.
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
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Mihail Zapravdin
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