Трамп призвал перенести президентские дебаты

США готовятся к госперевороту после выборов

США готовятся к госперевороту после выборов

Президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок от республиканцев. Бывший вице-президент Джо Байден выиграл президентские праймериз демократов. Выдвижение обоих на съездах партий в августе считается формальностью.