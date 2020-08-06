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Трамп призвал перенести президентские дебаты
Президент США Дональд Трамп выступил за перенос первых президентских дебатов, назначенных на 29 сентября, на более ранний срок в связи с тем, что "в некоторых... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:16
дональд трамп
президентские выборы в сша
джо байден
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, президентские выборы в сша, джо байден, сша, в мире

Трамп призвал перенести президентские дебаты

16:16 06.08.2020
685
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил за перенос первых президентских дебатов, назначенных на 29 сентября, на более ранний срок в связи с тем, что "в некоторых случаях" голосование на выборах президента по почте может начаться раньше этой даты.
"Как избиратели могут отправлять бюллетени, начиная, в некоторых случаях, за месяц до первых президентских дебатов. Перенесите первые дебаты пораньше. Для меня дебаты - это гражданский долг. Джо Байден и я должны это сделать ради американского народа!" - написал американский президент в своем официальном Twitter-аккаунте.
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Ранее сообщалось, что первые президентские дебаты в США состоятся 29 сентября в Кливленде, штат Огайо. Соучредителями дебатов выступают Кейсовский университет и Кливлендская клиника. До этого дебаты должен был организовывать университет Нотр-Дам в городе Саут-Бенд в Индиане, но руководство университета отказалось от дебатов из-за коронавируса.
В настоящее время расписание дебатов выглядит так: кандидаты Республиканской и Демократической партий встретятся 29 сентября в Кливленде, 15 октября в Майами (Флорида) и 22 октября в Нэшвилле (Теннесси). Кандидаты в вице-президенты проведут дебаты в среду 7 октября в Солт-Лейк-Сити (Юта).
Президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок от республиканцев. Бывший вице-президент Джо Байден выиграл президентские праймериз демократов. Выдвижение обоих на съездах партий в августе считается формальностью.
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Дональд ТрампПрезидентские выборы в СШАДжо БайденСШАВ мире
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