Пострадавшим от взрыва в Бейруте выдадут беспроцентные кредиты

ДОХА, 6 авг - РИА Новости. Центральный банк Ливана отдал распоряжение банкам и другим финансовым учреждениям предоставить специальные кредиты с нулевой процентной ставкой пострадавшим от разрушительного взрыва в порту, потрясшего Бейрут во вторник, говорится в заявлении Центробанка, распространенном ливанскими СМИ.
"Предоставить специальные беспроцентные кредиты для пострадавших во время взрыва в Бейруте в долларах США, которые должны быть погашены в течение пяти лет", - говорится в сообщении Центробанка.
Ранее Группа Всемирного банка заявила, что банк готов искать пути финансовой поддержки Ливана и разработать план восстановления после взрыва в Бейруте.
Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.
По последним данным, при взрыве погибли 137 человек, около пяти тысяч получили ранения. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.