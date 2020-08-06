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Пострадавшим от взрыва в Бейруте выдадут беспроцентные кредиты
Центральный банк Ливана отдал распоряжение банкам и другим финансовым учреждениям предоставить специальные кредиты с нулевой процентной ставкой пострадавшим от... РИА Новости, 06.08.2020
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доха
бейрут
ливан
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бейрут
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РИА Новости
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Взрыв в Бейруте: как это было глазами очевидцев трагедии
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. По сообщению властей, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Половина зданий города получила повреждения. По последним данным более 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Смотрите на видео кадры взрыва и свидетельства очевидцев трагедии.
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доха, бейрут, ливан, в мире

Пострадавшим от взрыва в Бейруте выдадут беспроцентные кредиты

16:13 06.08.2020
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© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия взрыва в Бейруте, Ливан
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
© AP Photo / Hassan Ammar
ДОХА, 6 авг - РИА Новости. Центральный банк Ливана отдал распоряжение банкам и другим финансовым учреждениям предоставить специальные кредиты с нулевой процентной ставкой пострадавшим от разрушительного взрыва в порту, потрясшего Бейрут во вторник, говорится в заявлении Центробанка, распространенном ливанскими СМИ.
"Предоставить специальные беспроцентные кредиты для пострадавших во время взрыва в Бейруте в долларах США, которые должны быть погашены в течение пяти лет", - говорится в сообщении Центробанка.
Разрушенный порт города Бейрут
Вчера, 15:38
Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
Ранее Группа Всемирного банка заявила, что банк готов искать пути финансовой поддержки Ливана и разработать план восстановления после взрыва в Бейруте.
Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.
По последним данным, при взрыве погибли 137 человек, около пяти тысяч получили ранения. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.
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ДохаБейрутЛиванВ мире
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