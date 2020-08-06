Черногория разрешила въезд россиянам с 7 августа

В начале июня черногорские власти ввели условия въезда, по которым границы оставались закрытыми для туристов из стран, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения. Несколько дней назад в "зеленый список" государств с безопасной эпидемиологической обстановкой включили и Россию. При этом пока прямых рейсов между странами нет.