Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200806/1575452414.html
Черногория разрешила въезд россиянам с 7 августа
Российские туристы смогут въехать в Черногорию без ограничений и дополнительных условий с 7 августа, сообщило правительство республики в твиттере. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
черногория
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149793/45/1497934502_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_1b8c66c498c6fff1a7140dcba5d1d82f.jpg
https://ria.ru/20200805/1575398621.html
https://ria.ru/20200805/1575419131.html
3
россия
черногория
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149793/45/1497934502_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_1b8c66c498c6fff1a7140dcba5d1d82f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149793/45/1497934502_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_ed6b1f2d9acf8b5e5f27e840b0e7f700.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149793/45/1497934502_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_09e2383558cd69fe56dba31acd028397.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, черногория, в мире

Черногория разрешила въезд россиянам с 7 августа

16:12 06.08.2020 (обновлено: 16:42 06.08.2020)
6008
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПляж в городе Будва в Черногории
Пляж в городе Будва в Черногории
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Пляж в городе Будва в Черногории. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские туристы смогут въехать в Черногорию без ограничений и дополнительных условий с 7 августа, сообщило правительство республики в твиттере.
Помимо россиян, с завтрашнего дня страну смогут посетить граждане Канады, Украины, Белоруссии, Азербайджана и Зимбабве.
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
5 августа, 13:35Туризм
АТОР сравнила стоимость отдыха в России, Турции и Танзании
В начале июня черногорские власти ввели условия въезда, по которым границы оставались закрытыми для туристов из стран, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения. Несколько дней назад в "зеленый список" государств с безопасной эпидемиологической обстановкой включили и Россию. При этом пока прямых рейсов между странами нет.
Из-за пандемии российское правительство с 27 марта приостановило регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.
С 1 августа авиасообщение восстановили с Великобританией, Турцией и Танзанией. Пока что из всех турецких городов можно посетить Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также сняли ограничения на пересечение российско-абхазской границы, а с 15 августа станут возможны поездки в Швейцарию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пляж на турецком курорте Бодрум
5 августа, 19:26Туризм
"Очереди за едой". Россияне рассказали о проблемах на отдыхе в Турции
24610125
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНовости - ТуризмЧерногорияВ мире
Рекомендуем
Похороны
Девушка вернулась домой через неделю после похорон
Пляж в городе Несебыр, Болгария
В Болгарии ради российских туристов готовы упростить визовый режим
Адвокат Эльман Пашаев в здании Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
Участника шоу Уральские пельмени Романа Постовалова
Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Строительство газопровода Северный поток — 2
Сенаторы США пригрозили немецкому порту из-за "Северного потока — 2"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
У попавшей в список Forbes Полины Гагариной нашли долги за услуги ЖКХ
Крым. Ялта. Вид на набережную
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Заседание суда по делу движения Новое величие
Три фигуранта дела "Нового величия" получили реальные сроки
Пляж на турецком курорте Бодрум
"Очереди за едой". Россияне рассказали о проблемах на отдыхе в Турции
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после подписания соглашения о выделении Украине макрофинансовой помощи. 23 июля 2020
Европа помогла Украине миллиардами под смешные проценты
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19
В России запатентовали препарат от коронавируса
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
Шасси пассажирского самолета
Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
03:20Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон
03:18МВД разъяснило порядок замены автомобильных номеров
Лента новостейМолния