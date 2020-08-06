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Россияне старше 40 лет получат выходной на диспансеризацию
У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной день, в который они смогут пройти диспансеризацию. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-07T05:42
общество
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Диспансеризация за один день)))) это ещё раз говорит о пропасти между чиновниками и простыми людьми.
59
Очередной сырой закон. За чей счет банкет? За счет работника? Спасибо, не надо.
36
9
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/149105/59/1491055905_0:66:1500:910_1400x0_80_0_0_76d378e466197bc93edbe3211d74ab65.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

Россияне старше 40 лет получат выходной на диспансеризацию

16:12 06.08.2020 (обновлено: 05:42 07.08.2020)
46194
© РИА Новости / Игорь ЗарембоМосквичам сократят срок прохождения бесплатной диспансеризации до 1,5 часов
Москвичам сократят срок прохождения бесплатной диспансеризации до 1,5 часов
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной день, в который они смогут пройти диспансеризацию.
Взять выходной можно будет один раз в году. Работник должен будет принести медицинскую справку, что он потратил рабочее время на прохождение диспансеризации.
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30 июля, 12:46Подкасты - Радио Sputnik
Пять шагов к здоровью: как прожить долгую и счастливую жизньМосква на три дня станет столицей здоровья. С 11 по 13 августа в Гостином дворе пройдет всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России". Один из основных вопросов – здоровый образ жизни и как сделать его доступным для всех. Рассказывает главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
Нововведение начнет действовать 11 августа. Власти считают, что это поможет сохранить здоровье работающих россиян.

"О здоровье надо думать всегда"

В Госдуме поддержали такую инициативу. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с RT призвал россиян ответственно отнестись к прохождению диспансеризации. По его словам, это касается не только пациентов, но и самих врачей.
"Дело в том, что у нас бывает очень часто: к врачу обращаются, когда болезнь в серьёзной стадии. А идеология должна быть другой. Нужно принимать меры на ранних этапах, чтобы болезнь либо не допустить, либо купировать", - сказал он.
Депутат отметил, что о здоровье нужно думать постоянно, так как с причинами бороться легче, чем с последствиями.
В конце минувшего года Минздрав рассказал об итогах проведенной в 2018 году диспансеризации. В ведомстве сообщили, что у половины взрослых людей нашли хронические заболевания, среди детей этот показатель еще выше.
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271650369
Обсудить 9
Общество
Популярные комментарии
Диспансеризация за один день)))) это ещё раз говорит о пропасти между чиновниками и простыми людьми.
6 августа, 18:56
ВВВячеслав Вячеславович
5520002
Очередной сырой закон. За чей счет банкет? За счет работника? Спасибо, не надо.
6 августа, 17:14
SWR
3300102
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