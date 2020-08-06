Россияне старше 40 лет получат выходной на диспансеризацию

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной день, в который они смогут пройти диспансеризацию.
Взять выходной можно будет один раз в году. Работник должен будет принести медицинскую справку, что он потратил рабочее время на прохождение диспансеризации.
30 июля, 12:46Подкасты - Радио SputnikПять шагов к здоровью: как прожить долгую и счастливую жизньМосква на три дня станет столицей здоровья. С 11 по 13 августа в Гостином дворе пройдет всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России". Один из основных вопросов – здоровый образ жизни и как сделать его доступным для всех. Рассказывает главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
Нововведение начнет действовать 11 августа. Власти считают, что это поможет сохранить здоровье работающих россиян.
"О здоровье надо думать всегда"
В Госдуме поддержали такую инициативу. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с RT призвал россиян ответственно отнестись к прохождению диспансеризации. По его словам, это касается не только пациентов, но и самих врачей.
"Дело в том, что у нас бывает очень часто: к врачу обращаются, когда болезнь в серьёзной стадии. А идеология должна быть другой. Нужно принимать меры на ранних этапах, чтобы болезнь либо не допустить, либо купировать", - сказал он.
Депутат отметил, что о здоровье нужно думать постоянно, так как с причинами бороться легче, чем с последствиями.
В конце минувшего года Минздрав рассказал об итогах проведенной в 2018 году диспансеризации. В ведомстве сообщили, что у половины взрослых людей нашли хронические заболевания, среди детей этот показатель еще выше.