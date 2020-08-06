Россияне старше 40 лет получат выходной на диспансеризацию

Пять шагов к здоровью: как прожить долгую и счастливую жизнь Москва на три дня станет столицей здоровья. С 11 по 13 августа в Гостином дворе пройдет всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России". Один из основных вопросов – здоровый образ жизни и как сделать его доступным для всех. Рассказывает главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.