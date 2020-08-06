https://ria.ru/20200806/1575452328.html
"Аэрофлот" прекратил продажу льготных билетов на рейсы с Дальнего Востока
Авиакомпания "Аэрофлот" с 4 августа приостановила продажу субсидированных билетов на рейсы с Дальнего Востока в центральную часть России и перелеты внутри... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:11
2020-08-06T16:11
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аэрофлот
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, дальний восток, аэрофлот, общество
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости/Прайм.
Авиакомпания "Аэрофлот
" с 4 августа приостановила продажу субсидированных билетов на рейсы с Дальнего Востока
в центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа, так как лимит полученных госсубсидий на перевозки по этим направлениям исчерпан, сообщила журналистам пресс секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.
"Аэрофлот" действительно с 4 августа приостановил бронирование субсидированных билетов на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа. Лимит полученных государственных субсидий на перевозки по этим направлениям исчерпан", - сказала Спивакова.
"Напомним, что с целью обеспечения доступности перевозок "Аэрофлот" продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов. Билет по "плоскому" тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без ограничений. "Плоские" тарифы, как и раньше, действуют на рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении", - отметила она.