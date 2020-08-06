https://ria.ru/20200806/1575452269.html
На Вологодчине построят еще одну роботизированную ферму
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников дал старт строительству роботизированной молочной фермы на 540 коров стоимостью более 260 миллионов рублей на... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:17
2020-08-06T16:17
вологодская область
олег кувшинников
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кувшинников
ВОЛОГДА, 6 авг – РИА Новости
. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
дал старт строительству роботизированной молочной фермы на 540 коров стоимостью более 260 миллионов рублей на племзаводе "Родина" в поселке Васильевское, сообщает пресс-служба правительства региона.
В коровнике установят систему добровольного доения, обслуживать животных будут шесть роботов-дояров импортного производства, строительство завершат осенью 2021 года.
"Ежегодно Вологодчина подтверждает звание молочной столицы северо-запада страны, в том числе, благодаря таким предприятиям, как "Племзавод Родина", которые не боятся инвестировать в строительство новых объектов в период пандемии", - отметил глава региона.
Он добавил, что по итогам прошлого года Вологодчина заняла четвертое место в России по производству молока на душу населения. За первое полугодие текущего года показатели превышены уже на 20 тысяч тонн, сейчас в регионе произведено 300 тысяч тонн молока.
"Я горжусь, что мы сумели преодолеть тенденции по снижению объемов производства молока высочайшего качества и выйти на устойчивый прирост в течение нескольких последних лет, демонстрируя все новые рекорды. Вологодским молоком обеспечиваются не только перерабатывающие предприятия региона, но и наших соседей, главным образом, в центральной России", - сказал губернатор.