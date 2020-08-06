На Вологодчине построят еще одну роботизированную ферму

ВОЛОГДА, 6 авг – РИА Новости. Губернатор Вологодской области . Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников дал старт строительству роботизированной молочной фермы на 540 коров стоимостью более 260 миллионов рублей на племзаводе "Родина" в поселке Васильевское, сообщает пресс-служба правительства региона.

В коровнике установят систему добровольного доения, обслуживать животных будут шесть роботов-дояров импортного производства, строительство завершат осенью 2021 года.

"Ежегодно Вологодчина подтверждает звание молочной столицы северо-запада страны, в том числе, благодаря таким предприятиям, как "Племзавод Родина", которые не боятся инвестировать в строительство новых объектов в период пандемии", - отметил глава региона.

Он добавил, что по итогам прошлого года Вологодчина заняла четвертое место в России по производству молока на душу населения. За первое полугодие текущего года показатели превышены уже на 20 тысяч тонн, сейчас в регионе произведено 300 тысяч тонн молока.