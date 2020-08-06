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На Вологодчине построят еще одну роботизированную ферму
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников дал старт строительству роботизированной молочной фермы на 540 коров стоимостью более 260 миллионов рублей на... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:17
вологодская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
олег кувшинников

На Вологодчине построят еще одну роботизированную ферму

16:17 06.08.2020
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© Фото : Правительство Вологодской областиСтарт строительства роботизированной молочной фермы в поселке Васильевское Вологодского района
Старт строительства роботизированной молочной фермы в поселке Васильевское Вологодского района
© Фото : Правительство Вологодской области
ВОЛОГДА, 6 авг – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников дал старт строительству роботизированной молочной фермы на 540 коров стоимостью более 260 миллионов рублей на племзаводе "Родина" в поселке Васильевское, сообщает пресс-служба правительства региона.
В коровнике установят систему добровольного доения, обслуживать животных будут шесть роботов-дояров импортного производства, строительство завершат осенью 2021 года.
"Ежегодно Вологодчина подтверждает звание молочной столицы северо-запада страны, в том числе, благодаря таким предприятиям, как "Племзавод Родина", которые не боятся инвестировать в строительство новых объектов в период пандемии", - отметил глава региона.
Он добавил, что по итогам прошлого года Вологодчина заняла четвертое место в России по производству молока на душу населения. За первое полугодие текущего года показатели превышены уже на 20 тысяч тонн, сейчас в регионе произведено 300 тысяч тонн молока.
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"Я горжусь, что мы сумели преодолеть тенденции по снижению объемов производства молока высочайшего качества и выйти на устойчивый прирост в течение нескольких последних лет, демонстрируя все новые рекорды. Вологодским молоком обеспечиваются не только перерабатывающие предприятия региона, но и наших соседей, главным образом, в центральной России", - сказал губернатор.
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Вологодская областьОлег Кувшинников
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