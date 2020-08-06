https://ria.ru/20200806/1575451953.html
Абрамченко возглавила правительственную комиссию по охране Байкала
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, ее возглавила вице-премьер Виктория... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:03
2020-08-06T16:03
игорь кобзев
светлана радионова
байкал
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
политика
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https://ria.ru/20200728/1575045732.html
1
байкал
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156371/41/1563714184_0:308:2048:1460_1400x0_80_0_0_4733bb10609107fff81548a5ffd58a42.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кобзев, светлана радионова, байкал, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), политика