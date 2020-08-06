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Абрамченко возглавила правительственную комиссию по охране Байкала
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, ее возглавила вице-премьер Виктория... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:03
игорь кобзев
светлана радионова
байкал
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
политика
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байкал
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
игорь кобзев, светлана радионова, байкал, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), политика

Абрамченко возглавила правительственную комиссию по охране Байкала

16:03 06.08.2020
3770
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗааместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Зааместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Зааместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко . Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, ее возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый состав правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал", - говорится в документе.
Согласно распоряжению, комиссию возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко, заместителями председателя комиссии стали руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин и глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Кроме того, в состав комиссии также, в частности, вошли руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и глава Бурятии Алексей Цыденов.
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Игорь КобзевСветлана РадионоваБайкалМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Политика
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