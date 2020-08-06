Facebook рассказал о конкуренте TikTok в Instagram

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сервис коротких видео Instagram Reels будет доступен в РФ ограниченно: можно будет смотреть, но не слушать. Как заявил РИА Новости представитель компании Сервис коротких видео Instagram Reels будет доступен в РФ ограниченно: можно будет смотреть, но не слушать. Как заявил РИА Новости представитель компании Facebook , в настоящий момент Россия не входит в список стран, в которых компания обладает правами на использование музыки.

"Функция Reels запускается в странах, где мы обладаем правами на использование музыки, в настоящий момент Россия в список таких стран не входит", - сказал собеседник агентства.

"Мы запускаем Instagram Reels в более чем 50-ти странах по всему миру, включая США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию и многие другие. Reels недоступно в странах, где мы не обладаем правами на использование музыки. В этих странах люди смогут смотреть контент Reels, но не слышать музыку", – пояснил представитель компании.

Компания Facebook в среду объявила о запуске на платформе Instagram сервиса коротких видео, который напрямую может конкурировать с популярным китайским приложением TikTok. Сервис Instagram Reels рекламируется как "новый способ создавать и открывать для себя короткие развлекательные видео".