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Facebook рассказал о конкуренте TikTok в Instagram
Сервис коротких видео Instagram Reels будет доступен в РФ ограниченно: можно будет смотреть, но не слушать. Как заявил РИА Новости представитель компании... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T18:01
facebook
instagram
технологии
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1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155765/14/1557651449_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ccc574a6c3c1559fe6e103c49f4de400.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
facebook, instagram, технологии

Facebook рассказал о конкуренте TikTok в Instagram

16:00 06.08.2020 (обновлено: 18:01 06.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальной сети Instagram на экране смартфона
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сервис коротких видео Instagram Reels будет доступен в РФ ограниченно: можно будет смотреть, но не слушать. Как заявил РИА Новости представитель компании Facebook, в настоящий момент Россия не входит в список стран, в которых компания обладает правами на использование музыки.
"Функция Reels запускается в странах, где мы обладаем правами на использование музыки, в настоящий момент Россия в список таких стран не входит", - сказал собеседник агентства.
Логотип Instagram
Вчера, 11:58Акценты
Клон TikTok от Instagram: скорее вместо, чем вместеInstagram запускает в 50 странах сервис 15-секундных видео. Он очень напоминает по функционалу китайское приложение TikTok, которое Дональд Трамп угрожает запретить в США.
"Мы запускаем Instagram Reels в более чем 50-ти странах по всему миру, включая США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию и многие другие. Reels недоступно в странах, где мы не обладаем правами на использование музыки. В этих странах люди смогут смотреть контент Reels, но не слышать музыку", – пояснил представитель компании.
Компания Facebook в среду объявила о запуске на платформе Instagram сервиса коротких видео, который напрямую может конкурировать с популярным китайским приложением TikTok. Сервис Instagram Reels рекламируется как "новый способ создавать и открывать для себя короткие развлекательные видео".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Microsoft подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке активов приложения в США.
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