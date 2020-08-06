В МИД ответили на обвинения советника США о сговоре с талибами

"Мы уже давно привыкли к безосновательным вымыслам с американской стороны. В чем только не обвиняли в Россию... На этот раз российским спецслужбам вменяется сговор с талибами, которые якобы должны совершать вылазки против военнослужащих США в Афганистане. Это очередная ложь, которая по определению не заслуживает каких-либо комментариев. Вопрос даже не в том, что подобные заявления высокопоставленных американских лиц это плод разбушевавшегося воображения тех, кто в Вашингтоне стремится обрушить наш двусторонний диалог и буквально зацементировать системный вызов РФ", - сказал Зайцев на брифинге.