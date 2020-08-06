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В МИД ответили на обвинения советника США о сговоре с талибами
Заявления советника США О' Брайена о том, что Москва "заплатит цену", если обвинения в сговоре с талибами в Афганистане подтвердятся - очередная ложь, которая... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T16:20
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
афганистан
сша
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, афганистан, сша, политика

В МИД ответили на обвинения советника США о сговоре с талибами

15:58 06.08.2020 (обновлено: 16:20 06.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Заявления советника США О' Брайена о том, что Москва "заплатит цену", если обвинения в сговоре с талибами в Афганистане подтвердятся - очередная ложь, которая подрывает совместные усилия на афганском направлении, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен ранее заявил, что Москва "заплатит цену", если обвинения в сговоре с талибами в Афганистане подтвердятся.

"Мы уже давно привыкли к безосновательным вымыслам с американской стороны. В чем только не обвиняли в Россию... На этот раз российским спецслужбам вменяется сговор с талибами, которые якобы должны совершать вылазки против военнослужащих США в Афганистане. Это очередная ложь, которая по определению не заслуживает каких-либо комментариев. Вопрос даже не в том, что подобные заявления высокопоставленных американских лиц это плод разбушевавшегося воображения тех, кто в Вашингтоне стремится обрушить наш двусторонний диалог и буквально зацементировать системный вызов РФ", - сказал Зайцев на брифинге.

Он отметил, что также под удар и под вопрос ставится сама логика российско-американского взаимодействия на афганском направлении.
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
4 августа, 10:35
Трамп заявил, что не получал информацию о "сговоре" России с талибами
Газета New York Times ранее со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Президент США Дональд Трамп беседует с военнослужащими в Афганистане
4 августа, 07:21
Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваАфганистанСШАПолитика
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