Очистные сооружения в ТиНАО оборудуют новейшими системами обеззараживания

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Все очистные сооружения " Все очистные сооружения " Мосводоканала ", расположенные в ТиНАО , к 2025 году будут оборудованы новейшими системами очистки и обеззараживания, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков

Он лично проинспектировал ход реконструкции действующих и строительства новых очистных сооружений в ТиНАО в четверг.

"После присоединения к Москве новых территорий была проведена комплексная инвентаризация и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс "Мосводоканала". Был выявлен ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки, которая не отвечала нормативам, на объектах отсутствовали системы УФ-обеззараживания, оказался выработан ресурс технологического оборудования", - рассказал Бирюков.

Заммэра сообщил, что была подготовлена и принята программа по реконструкции очистных сооружений в округе и строительству новых объектов. "В рамках ее реализации ведется поэтапная реконструкция всех канализационных очистных сооружений "Мосводоканала", расположенных в ТиНАО, программа рассчитана до 2025 года", - подчеркнул Бирюков.

По его словам, все без исключения очистные сооружения получат новейшие технологии очистки и системы УФ-обеззараживания.