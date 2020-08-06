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Очистные сооружения в ТиНАО оборудуют новейшими системами обеззараживания
Все очистные сооружения "Мосводоканала", расположенные в ТиНАО, к 2025 году будут оборудованы новейшими системами очистки и обеззараживания, сообщил журналистам РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
тинао
петр бирюков
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мосводоканал
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РИА Новости
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тинао, петр бирюков, москва, мосводоканал

Очистные сооружения в ТиНАО оборудуют новейшими системами обеззараживания

15:47 06.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОчистные сооружения "Мосводоканала"
Очистные сооружения Мосводоканала
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Все очистные сооружения "Мосводоканала", расположенные в ТиНАО, к 2025 году будут оборудованы новейшими системами очистки и обеззараживания, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.
Он лично проинспектировал ход реконструкции действующих и строительства новых очистных сооружений в ТиНАО в четверг.
"После присоединения к Москве новых территорий была проведена комплексная инвентаризация и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс "Мосводоканала". Был выявлен ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки, которая не отвечала нормативам, на объектах отсутствовали системы УФ-обеззараживания, оказался выработан ресурс технологического оборудования", - рассказал Бирюков.
Заммэра сообщил, что была подготовлена и принята программа по реконструкции очистных сооружений в округе и строительству новых объектов. "В рамках ее реализации ведется поэтапная реконструкция всех канализационных очистных сооружений "Мосводоканала", расположенных в ТиНАО, программа рассчитана до 2025 года", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, все без исключения очистные сооружения получат новейшие технологии очистки и системы УФ-обеззараживания.
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"Сооружения оснащаются современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации, после реконструкции сточные воды будут проходить полный цикл механической и биологической очистки, доочистки и УФ-обеззараживания", - рассказал глава комплекса городского хозяйства.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниТиНАОПетр БирюковМоскваМосводоканал
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