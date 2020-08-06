Адыгея получит дополнительно 500 миллионов рублей на дороги

КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделило Адыгее дополнительно 500 миллионов рублей на ускорение строительства участка дороги, ведущей к Черному морю, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
Ранее сообщалось, что Адыгея совместно с Краснодарским краем реализует проект строительства автомобильной дороги Черниговская – Дагомыс. Работы начались в 2019 году. После завершения строительства участок двухполосной дороги будет соответствовать IV категории.
"Шестого августа правительство РФ утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных средств из резервного фонда в сумме 500 миллионов рублей на ускорение строительства автомобильной дороги Черниговская – Дагомыс в Майкопском районе. Решение было принято по предложению комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Государственной думы от Адыгеи Владислава Резника. Средства будут выделены в виде межбюджетных трансфертов, которые предоставляются на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства", - говорится в сообщении.
По данным республиканских властей, по исполнению национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Адыгея находится в десятке регионов-лидеров. В рамках данного нацпроекта в этом году здесь намечено отремонтировать 46 дорожных объектов протяженностью 35,8 километра.
"Поставлена цель до 2024 года снизить загруженность трасс и улучшить их состояние, уменьшить количество мест концентрации ДТП. Нам важно в полной мере обеспечить безопасность дорожного движения. Хорошая транспортная инфраструктура также способствует развитию экономики региона, привлечению инвестиций и повышению качества жизни населения", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.