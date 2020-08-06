Адыгея получит дополнительно 500 миллионов рублей на дороги

По данным республиканских властей, по исполнению национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Адыгея находится в десятке регионов-лидеров. В рамках данного нацпроекта в этом году здесь намечено отремонтировать 46 дорожных объектов протяженностью 35,8 километра.