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Адыгея получит дополнительно 500 миллионов рублей на дороги
Правительство РФ выделило Адыгее дополнительно 500 миллионов рублей на ускорение строительства участка дороги, ведущей к Черному морю, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:46
республика адыгея
мурат кумпилов
владислав резник
майкопский район
республика адыгея
экономика
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мурат кумпилов, владислав резник, майкопский район, республика адыгея, экономика

Адыгея получит дополнительно 500 миллионов рублей на дороги

15:46 06.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобиль на дороге в республике Адыгея
Автомобиль на дороге в республике Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделило Адыгее дополнительно 500 миллионов рублей на ускорение строительства участка дороги, ведущей к Черному морю, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
Ранее сообщалось, что Адыгея совместно с Краснодарским краем реализует проект строительства автомобильной дороги Черниговская – Дагомыс. Работы начались в 2019 году. После завершения строительства участок двухполосной дороги будет соответствовать IV категории.
"Шестого августа правительство РФ утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных средств из резервного фонда в сумме 500 миллионов рублей на ускорение строительства автомобильной дороги Черниговская – Дагомыс в Майкопском районе. Решение было принято по предложению комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Государственной думы от Адыгеи Владислава Резника. Средства будут выделены в виде межбюджетных трансфертов, которые предоставляются на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства", - говорится в сообщении.
По данным республиканских властей, по исполнению национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Адыгея находится в десятке регионов-лидеров. В рамках данного нацпроекта в этом году здесь намечено отремонтировать 46 дорожных объектов протяженностью 35,8 километра.
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"Поставлена цель до 2024 года снизить загруженность трасс и улучшить их состояние, уменьшить количество мест концентрации ДТП. Нам важно в полной мере обеспечить безопасность дорожного движения. Хорошая транспортная инфраструктура также способствует развитию экономики региона, привлечению инвестиций и повышению качества жизни населения", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловВладислав РезникМайкопский районРеспублика АдыгеяЭкономика
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