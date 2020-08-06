ВТБ будет развивать сеть за счет офисов нового формата

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Банк ВТБ планирует в течение двух лет открыть около 100 офисов и перевести 100% продуктов для физлиц в онлайн-каналы в рамках реализации своей стратегии развития и масштабной модернизации региональной сети; с 2021 года все отделения будут запускаться в новом технологичном формате, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ приступил к масштабной модернизации региональной сети в рамках реализации своей стратегии. Она должна стать еще более удобной и доступной для населения, а также максимально эффективной в новых реалиях – с точки зрения перехода большей части продуктов "в цифру". Всего на горизонте двух лет планируется открыть порядка 100 новых офисов и перевести 100% продуктов для физлиц в онлайн-канал", - говорится в сообщении.
Как отметили в банке, параллельно будут закрываться малоэффективные точки продаж.
"Важным фактором является присоединение других банковских сетей. Ранее ВТБ провел объединение с ВТБ24, впереди – интеграция трех региональных банков. В каждом случае офис присоединяемого банка сравнивается с действующим отделением ВТБ – в случае, если они дублируются, то происходит оценка клиентопотока, эффективности, удобства обслуживания клиентов. Отдельные офисы будут закрыты, конкретный перечень будет определен по мере проведения интеграции", - пояснили в пресс-службе.
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Новые технологичные отделения, первое из которых уже открылось в августе в Москве, будут оснащаться передовыми технологиями обслуживания клиентов и являются меньшими по площади. По данным банка, эффективность работы таких точек продаж повышается на 40% при сокращении площади на 20-30% и одновременном снижении времени ожидания посетителей на треть.
ВТБ также активно развивает каналы онлайн-обслуживания. Так, сегодня доля заявок по ипотеке, которые поступают в банк онлайн, составляет 30%, кредитов наличными – больше 50%, вкладов – 65%.
"Банковский сервис стремительно меняется: большая часть стандартных операций мигрирует в дистанционные каналы, а офис становится центром финансовых знаний и частью большого контура обслуживания наряду с банкоматами, контакт-центром, мессенджерами, мобильным приложением. Пандемия 2020 года ускорила вывод на рынок отделения нового формата, в котором клиент сможет совершать большинство операций самостоятельно и в более удобном для него формате. Пилотное отделение мы открываем в Москве, до конца года они появятся еще в 5 регионах. Наша стратегическая задача – переводить все новые отделения на новый формат обслуживания уже с 2021 года", – привели в пресс-службе комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.