ВТБ будет развивать сеть за счет офисов нового формата

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Банк . Банк ВТБ планирует в течение двух лет открыть около 100 офисов и перевести 100% продуктов для физлиц в онлайн-каналы в рамках реализации своей стратегии развития и масштабной модернизации региональной сети; с 2021 года все отделения будут запускаться в новом технологичном формате, сообщает пресс-служба банка.

"ВТБ приступил к масштабной модернизации региональной сети в рамках реализации своей стратегии. Она должна стать еще более удобной и доступной для населения, а также максимально эффективной в новых реалиях – с точки зрения перехода большей части продуктов "в цифру". Всего на горизонте двух лет планируется открыть порядка 100 новых офисов и перевести 100% продуктов для физлиц в онлайн-канал", - говорится в сообщении.

Как отметили в банке, параллельно будут закрываться малоэффективные точки продаж.

"Важным фактором является присоединение других банковских сетей. Ранее ВТБ провел объединение с ВТБ24, впереди – интеграция трех региональных банков. В каждом случае офис присоединяемого банка сравнивается с действующим отделением ВТБ – в случае, если они дублируются, то происходит оценка клиентопотока, эффективности, удобства обслуживания клиентов. Отдельные офисы будут закрыты, конкретный перечень будет определен по мере проведения интеграции", - пояснили в пресс-службе.

Новые технологичные отделения, первое из которых уже открылось в августе в Москве, будут оснащаться передовыми технологиями обслуживания клиентов и являются меньшими по площади. По данным банка, эффективность работы таких точек продаж повышается на 40% при сокращении площади на 20-30% и одновременном снижении времени ожидания посетителей на треть.

ВТБ также активно развивает каналы онлайн-обслуживания. Так, сегодня доля заявок по ипотеке, которые поступают в банк онлайн, составляет 30%, кредитов наличными – больше 50%, вкладов – 65%.