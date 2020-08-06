https://ria.ru/20200806/1575450612.html
Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
Юрист Янис Юкша прокомментировал решение компании "Аэрофлот" об отмене в августе нескольких рейсов в страны, которые еще не открыли границы из-за пандемии. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:34
2020-08-06T15:34
туризм
янис юкша
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355336_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_be6e5334bc2b9af207f5af6ed5f4daa4.jpg
https://ria.ru/20200729/1575111610.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355336_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_be6e5334bc2b9af207f5af6ed5f4daa4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355336_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_c409790bfb72f2425388bd06a696d022.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355336_515:0:2563:2048_1400x0_80_0_0_aede7cc777c1b0ab5ba102d8e3b43c3d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
янис юкша , приостановка авиасообщения из-за коронавируса, аэрофлот
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Юрист Янис Юкша
прокомментировал решение компании "Аэрофлот
" об отмене в августе нескольких рейсов в страны, которые еще не открыли границы из-за пандемии.
По его словам, продав билеты на полет в закрытые для посещения страны, компания нарушила права потребителей, и теперь ее ждут серьезные финансовые и имиджевые потери.
"Самое главное здесь то, что компания уже получила деньги от клиента и уже использует их по назначению. Такая хитрость, конечно, придает устойчивости компании, но потребитель при этом остается обманутым", — отметил Юкша в комментарии Пятому каналу.
Он подчеркнул, что в данной ситуации потребитель в праве отказаться от полета, требовать возврата денег и даже компенсации за использование его средств коммерческой организацией. По словам юриста, пострадавшие граждане могут подать в суд на авиакомпанию, и вполне могут рассчитывать на победу.
Эксперт также указал на то, что "Аэрофлот" не сможет сослаться на "форсмажорные обстоятельства", так как компания имела возможность предвидеть подобное развитие событий и не должна была получать денежные средства за билеты по закрытым направлениям.