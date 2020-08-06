Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Юрист Юрист Янис Юкша прокомментировал решение компании " Аэрофлот " об отмене в августе нескольких рейсов в страны, которые еще не открыли границы из-за пандемии.

По его словам, продав билеты на полет в закрытые для посещения страны, компания нарушила права потребителей, и теперь ее ждут серьезные финансовые и имиджевые потери.

"Самое главное здесь то, что компания уже получила деньги от клиента и уже использует их по назначению. Такая хитрость, конечно, придает устойчивости компании, но потребитель при этом остается обманутым", — отметил Юкша в комментарии Пятому каналу.

Он подчеркнул, что в данной ситуации потребитель в праве отказаться от полета, требовать возврата денег и даже компенсации за использование его средств коммерческой организацией. По словам юриста, пострадавшие граждане могут подать в суд на авиакомпанию, и вполне могут рассчитывать на победу.