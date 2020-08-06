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Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
Юрист Янис Юкша прокомментировал решение компании "Аэрофлот" об отмене в августе нескольких рейсов в страны, которые еще не открыли границы из-за пандемии. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:34
туризм
янис юкша
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
аэрофлот
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
янис юкша , приостановка авиасообщения из-за коронавируса, аэрофлот

Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"

15:34 06.08.2020
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© РИА Новости / Андрей СтанавовШасси пассажирского самолета
Шасси пассажирского самолета
© РИА Новости / Андрей Станавов
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Юрист Янис Юкша прокомментировал решение компании "Аэрофлот" об отмене в августе нескольких рейсов в страны, которые еще не открыли границы из-за пандемии.
По его словам, продав билеты на полет в закрытые для посещения страны, компания нарушила права потребителей, и теперь ее ждут серьезные финансовые и имиджевые потери.
"Самое главное здесь то, что компания уже получила деньги от клиента и уже использует их по назначению. Такая хитрость, конечно, придает устойчивости компании, но потребитель при этом остается обманутым", — отметил Юкша в комментарии Пятому каналу.
Он подчеркнул, что в данной ситуации потребитель в праве отказаться от полета, требовать возврата денег и даже компенсации за использование его средств коммерческой организацией. По словам юриста, пострадавшие граждане могут подать в суд на авиакомпанию, и вполне могут рассчитывать на победу.
Эксперт также указал на то, что "Аэрофлот" не сможет сослаться на "форсмажорные обстоятельства", так как компания имела возможность предвидеть подобное развитие событий и не должна была получать денежные средства за билеты по закрытым направлениям.
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