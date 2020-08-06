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В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
Два человека погибли при падении частного самолета на взлетную полосу в аэропорту курортного египетского городка Эль-Гуна в 20 километрах от Хургады, сообщает... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:37
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египет, в мире

В Египте два человека погибли при крушении частного самолета

15:31 06.08.2020 (обновлено: 15:37 06.08.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
КАИР, 6 авг - РИА Новости. Два человека погибли при падении частного самолета на взлетную полосу в аэропорту курортного египетского городка Эль-Гуна в 20 километрах от Хургады, сообщает издание "Youm7".
По данным СМИ, двухместный сверхлегкий самолет, совершавший прогулочный полет, ударился о взлетно-посадочную полосу при попытке посадки.
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Пилот и пассажир, являющиеся гражданами Египта, скончались в местной больнице от многочисленных ушибов и ранений, не приходя в сознание.
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