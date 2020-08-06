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https://ria.ru/20200806/1575450349.html
Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
Все привитые добровольцы, которые испытывают на себе вакцину от коронавируса в центре "Вектор", чувствуют себя хорошо, жалоб нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:30
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"

15:27 06.08.2020 (обновлено: 15:30 06.08.2020)
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© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Все привитые добровольцы, которые испытывают на себе вакцину от коронавируса в центре "Вектор", чувствуют себя хорошо, жалоб нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Все привитые вакциной "ЭпиВакКорона" добровольцы чувствуют себя хорошо. Осложнений и жалоб не отмечено", - говорится в сообщении.
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По состоянию на 6 августа, привито четверо добровольцев, пятый получит вакцину 8 августа, еще через три дня вакцину получат следующие девять человек, пояснили в пресс-службе.
На втором этапе клинических исследований вакцины от коронавируса из 86 добровольцев 43 получат плацебо, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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