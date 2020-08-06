Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Все привитые добровольцы, которые испытывают на себе вакцину от Все привитые добровольцы, которые испытывают на себе вакцину от коронавируса в центре "Вектор", чувствуют себя хорошо, жалоб нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора

"Все привитые вакциной "ЭпиВакКорона" добровольцы чувствуют себя хорошо. Осложнений и жалоб не отмечено", - говорится в сообщении.

По состоянию на 6 августа, привито четверо добровольцев, пятый получит вакцину 8 августа, еще через три дня вакцину получат следующие девять человек, пояснили в пресс-службе.

На втором этапе клинических исследований вакцины от коронавируса из 86 добровольцев 43 получат плацебо, уточнили в пресс-службе.