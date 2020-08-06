https://ria.ru/20200806/1575450349.html
Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
Все привитые добровольцы, которые испытывают на себе вакцину от коронавируса в центре "Вектор", чувствуют себя хорошо, жалоб нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:27
2020-08-06T15:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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https://ria.ru/20200805/1575412437.html
россия
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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