Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Видеозапись, на которой актер Видеозапись, на которой актер Михаил Ефремов предстаёт пьяным и шокированным после попадания в ДТП, показали на судебном заседании, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы

В суде в качестве доказательств были проиграны ролики, записанные свидетелями в вечер аварии. На них, среди прочего, некоторые очевидцы матерят артиста, ходящего вокруг своей машины и автомобиля Сергея Захарова.

Ефремов внимательно отсмотрел эти материалы, но своё отношение к увиденному пока не выразил.

Накануне в суде инспектор ДПС, давая свидетельские показания, заявил, что в момент аварии Ефремов находился за рулем, больше в машине никого не было, а медосвидетельствование выявило сильную степень опьянения актера. Кроме того, согласно материалам дела, у Ефремова после ДТП нашли в крови следы марихуаны и кокаина.