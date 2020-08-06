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Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
Видеозапись, на которой актер Михаил Ефремов предстаёт пьяным и шокированным после попадания в ДТП, показали на судебном заседании, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:26
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП

15:26 06.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Видеозапись, на которой актер Михаил Ефремов предстаёт пьяным и шокированным после попадания в ДТП, показали на судебном заседании, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
В суде в качестве доказательств были проиграны ролики, записанные свидетелями в вечер аварии. На них, среди прочего, некоторые очевидцы матерят артиста, ходящего вокруг своей машины и автомобиля Сергея Захарова.
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Ефремов внимательно отсмотрел эти материалы, но своё отношение к увиденному пока не выразил.
Накануне в суде инспектор ДПС, давая свидетельские показания, заявил, что в момент аварии Ефремов находился за рулем, больше в машине никого не было, а медосвидетельствование выявило сильную степень опьянения актера. Кроме того, согласно материалам дела, у Ефремова после ДТП нашли в крови следы марихуаны и кокаина.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.
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