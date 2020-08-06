В Челябинской области новые детские сады и школы построят в срок

ЧЕЛЯБИНСК, 6 авг – РИА Новости. Запланированные к вводу в эксплуатацию в текущем году новые детские сады и школы будут сданы в Запланированные к вводу в эксплуатацию в текущем году новые детские сады и школы будут сданы в Челябинской области в установленные сроки, особых проблем из-за пандемии коронавируса при строительстве объектов нет, сообщила в четверг первый замминистра образования и науки региона Елена Коузова.

"Что касается сроков в связи с пандемией, то практически никаких проблем не было. Мы идем в том графике, который определен в начале года. И все объекты строительства и ремонта укладываются в те сроки, которые были определены. Надеемся, что все запланированное будет введено или открыто", - сказала она журналистам.

Она уточнила, что в текущем году в регионе будут сданы 12 детских садов и еще началось строительство 13 таких объектов. Что касается школ, то в этом году в области в высокой степени готовности объекты в Магнитогорске Челябинске , завершаются работы частного инвестора в Сосновском районе , продолжаются работы в Копейске Чебаркульском районе , добавила она. "У нас 10 школ, которые или практически готовы к началу учебного года, проводятся юридические процедуры, чтобы объект превратился в школу, либо начато строительство, и оно в процессе, и в следующем году будет продолжаться или завершаться", - пояснила она.

Также, по ее данным, в текущем году большие средства направлены на капремонты школ, детсадов, учреждений допобразования - всего 115 объектов, которые проведут ремонтные работы капитального характера, на эти цели запланировано более 150 миллионов рублей.

По словам замминистра строительства и инфраструктуры региона Евгения Курилова, строительство социальных объектов в регионе ведется, и все объекты, запланированные к сдаче на 2020 год, будут введены в эксплуатацию. "В части образования – всего 28 объектов по детским садам. В 2020 году вводим 13 объектов – Сосновский район, Челябинск. В 2021 году – 15 детсадов запланировано к сдаче. По школам – 10 объектов сейчас в программах находятся, из них 5 школ сдадим в этом году и на 2021 год две школы. Также в 2022 году школы в микрорайоне "Академ сити" (Челябинск), в Сосновском районе и Саткинском районе", - пояснил он журналистам.

Также Курилов отметил, что в области есть комбинированное образовательное учреждение в Сарафаново, где 250 мест для школьников, 50 для дошкольников. "Это типовой проект, надеемся, что подобная документация будет использоваться и в других муниципалитетах", - сказал он.

По словам заместителя главы Копейского городского округа по социальному развитию Светланы Логановой, есть напряженность в детских садах, школах, организациях дополнительного образования. "Благодаря губернатору, министерству строительства и инфраструктуры и министерству образования и науки в микрорайоне Тугайкуль сейчас строится детский сад на 200 мест. В этом же районе строится школа. Ещё у нас запланировано строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов, один — на улице Борьбы, второй — на Жданова", - сказала она журналистам.