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Челябинская область
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В Челябинской области новые детские сады и школы построят в срок
Запланированные к вводу в эксплуатацию в текущем году новые детские сады и школы будут сданы в Челябинской области в установленные сроки, особых проблем из-за... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:21
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алексей текслер
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общество
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алексей текслер, челябинск, сосновский район, челябинская область, общество

В Челябинской области новые детские сады и школы построят в срок

15:21 06.08.2020
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© Fotolia / Наталья ИвановаЧелябинск
Челябинск
© Fotolia / Наталья Иванова
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 авг – РИА Новости. Запланированные к вводу в эксплуатацию в текущем году новые детские сады и школы будут сданы в Челябинской области в установленные сроки, особых проблем из-за пандемии коронавируса при строительстве объектов нет, сообщила в четверг первый замминистра образования и науки региона Елена Коузова.
"Что касается сроков в связи с пандемией, то практически никаких проблем не было. Мы идем в том графике, который определен в начале года. И все объекты строительства и ремонта укладываются в те сроки, которые были определены. Надеемся, что все запланированное будет введено или открыто", - сказала она журналистам.
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Она уточнила, что в текущем году в регионе будут сданы 12 детских садов и еще началось строительство 13 таких объектов. Что касается школ, то в этом году в области в высокой степени готовности объекты в Магнитогорске, Челябинске, завершаются работы частного инвестора в Сосновском районе, продолжаются работы в Копейске, Чебаркульском районе, добавила она. "У нас 10 школ, которые или практически готовы к началу учебного года, проводятся юридические процедуры, чтобы объект превратился в школу, либо начато строительство, и оно в процессе, и в следующем году будет продолжаться или завершаться", - пояснила она.
Также, по ее данным, в текущем году большие средства направлены на капремонты школ, детсадов, учреждений допобразования - всего 115 объектов, которые проведут ремонтные работы капитального характера, на эти цели запланировано более 150 миллионов рублей.
По словам замминистра строительства и инфраструктуры региона Евгения Курилова, строительство социальных объектов в регионе ведется, и все объекты, запланированные к сдаче на 2020 год, будут введены в эксплуатацию. "В части образования – всего 28 объектов по детским садам. В 2020 году вводим 13 объектов – Сосновский район, Челябинск. В 2021 году – 15 детсадов запланировано к сдаче. По школам – 10 объектов сейчас в программах находятся, из них 5 школ сдадим в этом году и на 2021 год две школы. Также в 2022 году школы в микрорайоне "Академ сити" (Челябинск), в Сосновском районе и Саткинском районе", - пояснил он журналистам.
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Также Курилов отметил, что в области есть комбинированное образовательное учреждение в Сарафаново, где 250 мест для школьников, 50 для дошкольников. "Это типовой проект, надеемся, что подобная документация будет использоваться и в других муниципалитетах", - сказал он.
По словам заместителя главы Копейского городского округа по социальному развитию Светланы Логановой, есть напряженность в детских садах, школах, организациях дополнительного образования. "Благодаря губернатору, министерству строительства и инфраструктуры и министерству образования и науки в микрорайоне Тугайкуль сейчас строится детский сад на 200 мест. В этом же районе строится школа. Ещё у нас запланировано строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов, один — на улице Борьбы, второй — на Жданова", - сказала она журналистам.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер, находясь с визитом в Магнитогорске, проконтролировал строительство самой большой в городе школы на 1000 мест, которая возводится в рамках нацпроекта "Образование" в 145-м микрорайоне. Школа 1 сентября 2020 года примет учащихся. "Несмотря ни на какие проблемы, мы продолжим реализовывать все наши планы по вводу новых детсадов и школ. Социальную сферу будем поддерживать. В городе есть проблемы, видно, что в какой-то момент социальной инфраструктуре уделяли внимание меньше, чем это было нужно, но мы обязательно этот пробел восполним", – пояснял глава региона.
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Челябинская областьАлексей ТекслерЧелябинскСосновский районЧелябинская областьОбщество
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