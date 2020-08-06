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Медиавойны
https://ria.ru/20200806/1575449887.html
В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
США продолжают курс на очернение России, обвинения со стороны Вашингтона в "пропаганде" бездоказательны и неприемлемы, заявил заместитель директора департамента РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:35
медиавойны
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вашингтон (город)
сша
в мире
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852646_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f9939e23b03b55323d5e70674d78e651.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон (город), сша, в мире

В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России

15:16 06.08.2020 (обновлено: 15:35 06.08.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. США продолжают курс на очернение России, обвинения со стороны Вашингтона в "пропаганде" бездоказательны и неприемлемы, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев, комментируя доклад госдепартамента о "российской пропаганде".
Ранее Центр глобального взаимодействия при госдепартаменте опубликовал доклад о "столпах российской дезинформации", в котором ведомство систематизирует свою концепцию "российской пропаганды" - под определение "пропаганды", в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием. Беспокойство госдепа вызвали материалы Sputnik, РИА Новости, RT, Первого канала, "России 24" и других.
"Почитаем более внимательно этот документ, однако даже при беглом ознакомлении с этим текстом становится очевидно, что это яркий пример проводимого американскими властями политического курса на очернение России. Вашингтон подвергает критике любые источники информации, распространяющие альтернативные ему точки зрения, пытается заглушить любой голос, идущий вразрез американским подходам и установкам. Соответствующий список составлен исходя из политически мотивированных конъюнктурных соображений, носит явно предвзятый характер", - сказал Зайцев на брифинге в четверг.
"Такая риторика в отношении нашей страны неприемлема. Демонстрируемый администрацией США неконструктивный подход не способствует возобновлению и активизации реального сотрудничества наших стран в ключевых сферах глобального и двустороннего взаимодействия. Рассматриваем доклад как очередную попытку США поставить под контроль деятельность СМИ, что расцениваем не иначе как посягательство на свободу выражения мнения", - подчеркнул представитель МИД.
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
13:50Медиавойны
В Совфеде отвергли обвинения США в дезинформации в российских СМИ
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МедиавойныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вашингтон (город)СШАВ мире
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