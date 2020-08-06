Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов

Он советует найти на сайте своего исполкома список членов своей участковой комиссии и "подписать открытку любому члену комиссии приблизительно так: "Мария Ивановна, я проголосовал за Дмитриева. Посчитайте, пожалуйста, мой голос честно. Я с вами, я вас поддерживаю. Избиратель Иванов". А потом вручить открытку на участке в день голосования, добавил кандидат.