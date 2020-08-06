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Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
Кандидат на пост президента Белоруссии Андрей Дмитриев призвал избирателей писать "добрые" открытки членам избиркома с просьбой "считать честно". РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:16
президентская кампания в белоруссии
андрей дмитриев
александр лукашенко
белоруссия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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президентская кампания в белоруссии, андрей дмитриев, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов

15:16 06.08.2020
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© Sputnik / Дмитрий ВиноградовИзбирательный участок №33 в Минске, где проходит досрочное голосование на выборах президента Белоруссии
Избирательный участок №33 в Минске, где проходит досрочное голосование на выборах президента Белоруссии
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
МИНСК, 6 авг - РИА Новости. Кандидат на пост президента Белоруссии Андрей Дмитриев призвал избирателей писать "добрые" открытки членам избиркома с просьбой "считать честно".
Он советует найти на сайте своего исполкома список членов своей участковой комиссии и "подписать открытку любому члену комиссии приблизительно так: "Мария Ивановна, я проголосовал за Дмитриева. Посчитайте, пожалуйста, мой голос честно. Я с вами, я вас поддерживаю. Избиратель Иванов". А потом вручить открытку на участке в день голосования, добавил кандидат.
"Важно: пишите только добрые слова поддержки!" - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Также Дмитриев предложил для скачивания два варианта открыток.
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