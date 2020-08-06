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Онлайн-конференция о состоянии киноиндустрии в РФ и странах СНГ
10 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет видеомост Москва – Нур-Султан – Ереван – Кишинев на тему: "Киноиндустрия в странах СНГ в период пандемии".
2020-08-06T15:15
анонсы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1575449841.jpg?1596716118
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о состоянии киноиндустрии в РФ и странах СНГ

15:15 06.08.2020
10
10 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет видеомост Москва – Нур-Султан – Ереван – Кишинев на тему: "Киноиндустрия в странах СНГ в период пандемии".
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Участники в Москве:
- народный артист России, режиссер Владимир ХОТИНЕНКО;
- режиссер, генеральный директор продюсерского центра "ВГИК-Дебют" Федор ПОПОВ;
- народный артист России, руководитель и преподаватель актерской мастерской ВГИК им. С. А. Герасимова Александр МИХАЙЛОВ;
- режиссер, актер Александр ЦОЙ.

Участники в Ереване, Нур-Султане, Кишиневе – представители СМИ.

В связи с пандемией были отменены российские и международные кинофестивали, перенесены запланированные съемки. Впервые часть вступительных экзаменов в вузы проходила онлайн. Каковы особенности поступления во ВГИК студентов из СНГ? Как мастера набирали курсы в этом году?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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