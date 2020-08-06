Онлайн-конференция о состоянии киноиндустрии в РФ и странах СНГ

- народный артист России, режиссер Владимир ХОТИНЕНКО;- режиссер, генеральный директор продюсерского центра "ВГИК-Дебют" Федор ПОПОВ;- народный артист России, руководитель и преподаватель актерской мастерской ВГИК им. С. А. Герасимова Александр МИХАЙЛОВ;- режиссер, актер Александр ЦОЙ.– представители СМИ.В связи с пандемией были отменены российские и международные кинофестивали, перенесены запланированные съемки. Впервые часть вступительных экзаменов в вузы проходила онлайн. Каковы особенности поступления во ВГИК студентов из СНГ? Как мастера набирали курсы в этом году?