https://ria.ru/20200806/1575449810.html
Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
Участник "Уральских пельменей" Роман Постовалов пожаловался на падение доходов из-за карантинных ограничений и допустил, что может вернуться работать на завод. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:14
2020-08-06T15:14
шоу-бизнес
уральские пельмени
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https://ria.ru/20200620/1573222434.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, уральские пельмени