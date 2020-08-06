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Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
Участник "Уральских пельменей" Роман Постовалов пожаловался на падение доходов из-за карантинных ограничений и допустил, что может вернуться работать на завод. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:14
шоу-бизнес
уральские пельмени
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РИА Новости
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353
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60
шоу-бизнес, уральские пельмени

Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье

15:14 06.08.2020
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© Фото : страница в Facebook "Уральские Пельмени"Участника шоу "Уральские пельмени" Романа Постовалова
Участника шоу Уральские пельмени Романа Постовалова
© Фото : страница в Facebook "Уральские Пельмени"
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Участник "Уральских пельменей" Роман Постовалов пожаловался на падение доходов из-за карантинных ограничений и допустил, что может вернуться работать на завод.
"Я хоть и в "Уральских пельменях", но я не акционер, не учредитель шоу, а наемный актер. Для нас это была работа, и теперь она пропала", - сказал артист в интервью "Комсомольской правде".
По его словам, последний гастрольный концерт коллектива прошел в середине марта в Чебоксарах.
"Если карантин продлится до Нового года, то, может быть, придется идти на завод. Или возвращаться на службу в МВД, а не хотелось бы", - добавил он.
Постовалов отметил, что во время самоизоляции занялся музыкой и уже записал несколько треков и клипов на них.
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