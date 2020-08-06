Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области
Омская область
https://ria.ru/20200806/1575449678.html
"Россети Сибирь" вложат в Омскую область 1,4 миллиарда рублей
Губернатор Омской области и глава "Россети Сибирь" обсудили планы по развитию энергетики в регионе, компания заявила, что вложит 1,4 миллиарда рублей в... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:12
омская область
александр бурков
омская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147305/47/1473054788_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_4f01c719166f5f8b165147b61a002ac6.jpg
https://ria.ru/20200725/1574916900.html
https://ria.ru/20200708/1574083116.html
омская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/147305/47/1473054788_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_4f01c719166f5f8b165147b61a002ac6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/147305/47/1473054788_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_01431fa403428c37d2928e5620b83f13.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/147305/47/1473054788_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_266b670f5beb53e3f9130610b6f16c13.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр бурков, омская область, экономика

"Россети Сибирь" вложат в Омскую область 1,4 миллиарда рублей

15:12 06.08.2020
22
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСоборная площадь в Омске
Соборная площадь в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ОМСК, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области и глава "Россети Сибирь" обсудили планы по развитию энергетики в регионе, компания заявила, что вложит 1,4 миллиарда рублей в энергосистему, сообщили в облправительстве.
"Компанией "Россети Сибирь" заявлены на освоение капитальных вложений в 2021 году расходы в объёме порядка 1,4 миллиарда рублей, что в полтора раза выше уровня текущего года. Значительная часть этой суммы предназначена на замену приборов учета интеллектуальными счётчиками, обеспечивающим значительный экономический эффект", - сообщили в правительстве.
Представители "Россети Сибирь" заверили на встрече, что увеличение объёмов инвестпрограммы не должно привести к приросту тарифа на электроэнергию - он запланирован на 2021 год в пределах 3%.
На встрече стороны обсудили итоги расследования причин технологических нарушений на электрических сетях за полтора года. Разобраться в причинах крупных блэкаутов поручал губернатор Александр Бурков. Как выяснилось, большинство аварий на линиях электропередачи "Россети Сибирь" в Омской области связано с неблагоприятной погодой - сильным ветром, грозами, налипанием мокрого снега.
Губернатор Омской области Александр Бурков поблагодарил главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за помощь бизнесу
25 июля, 19:01Омская область
Омский губернатор поблагодарил главу Минэкономразвития за помощь бизнесу
"Понятно, что основной причиной были погодные условия, природные катаклизмы, но мы - и власть, и энергетики — должны быть готовы к отражению таких чрезвычайных ситуаций. Сегодня детально рассматривались эти вопросы, чтобы повысить надежность электроснабжения. Безусловно, сегодня беспокоит вопрос дальнейшего развития энергосистемы в регионе. Мы рассчитываем на продолжение инвестиционных вложений, последние два года у нас идёт рост инвестиций в основной капитал. Мы сможем обеспечить экономический рост только при условии развития энергосистемы. Пока запасы свободных мощностей есть. Но мы должны думать на перспективу, на десятилетие вперёд", - подчеркнул Бурков.
Руководитель компании "Россети Сибирь" отметил, что сверять планы и программы регионального стратегического развития в конструктивном диалоге - хорошая практика.
"Безусловно, нам очевидно, где и в каких районах электрических сетей требуется больше внимания – заменить изношенное оборудование, модернизировать или реконструировать подстанции, увеличив мощность для потребителей. Но при этом мы должны и понимать, в каких муниципалитетах планируется ввод новых предприятий или жилая застройка, что может потребовать увеличения мощностей и повышения надежности энергоснабжения. И в этом отношении мы ориентируемся на видение губернатора", – пояснил генеральный директор "Россети Сибирь" Павел Акилин.
На встрече прозвучала проблема износа оборудования: износ высокий, есть оборудование, отработавшее сверхнормативный срок эксплуатации. И его ремонту или обслуживанию уделяется пристальное внимание.
Глава "Россети Сибирь" отметил, что компания готова оперативно подключать к электрическим сетям все новые объектов, которые появляются на территории Омской области в рамках нацпроектов, государственных программ и проектов развития.
Омск
8 июля, 21:50Омская область
Правительство Омской области продлило льготы на выкуп земель
000000
Обсудить 0
Омская областьАлександр БурковОмская областьЭкономика
Рекомендуем
Автомобиль на дороге в республике Адыгея
Адыгея получит дополнительно 500 миллионов рублей на дороги
Московская центральная фондовая биржа. Ценные бумаги
Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте
Отделение банка ВТБ
ВТБ будет развивать сеть за счет офисов нового формата
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Новикомбанк увеличил лимит кредитования ОДК до 20 млрд рублей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции
Лавров встретится в Москве с главой МИД Германии
Строительство газопровода Северный поток — 2
В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
Онлайн-конференция об открытии сезона МХАТ им. М. Горького
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Саранск
В Мордовии модернизируют завод по производству яичной продукции
Участника шоу Уральские пельмени Романа Постовалова
Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
Аптека
В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
Разрушенный порт города Бейрут
Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
Розовое игристое вино
Названы популярные у россиян вина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:00Facebook рассказал о конкуренте TikTok в Instagram
15:58В МИД России ответили на обвинения советника США о сговоре с талибами
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
Лента новостейМолния