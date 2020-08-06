"Россети Сибирь" вложат в Омскую область 1,4 миллиарда рублей

ОМСК, 6 авг - РИА Новости. Губернатор Губернатор Омской области и глава "Россети Сибирь" обсудили планы по развитию энергетики в регионе, компания заявила, что вложит 1,4 миллиарда рублей в энергосистему, сообщили в облправительстве.

"Компанией "Россети Сибирь" заявлены на освоение капитальных вложений в 2021 году расходы в объёме порядка 1,4 миллиарда рублей, что в полтора раза выше уровня текущего года. Значительная часть этой суммы предназначена на замену приборов учета интеллектуальными счётчиками, обеспечивающим значительный экономический эффект", - сообщили в правительстве.

Представители "Россети Сибирь" заверили на встрече, что увеличение объёмов инвестпрограммы не должно привести к приросту тарифа на электроэнергию - он запланирован на 2021 год в пределах 3%.

На встрече стороны обсудили итоги расследования причин технологических нарушений на электрических сетях за полтора года. Разобраться в причинах крупных блэкаутов поручал губернатор Александр Бурков . Как выяснилось, большинство аварий на линиях электропередачи "Россети Сибирь" в Омской области связано с неблагоприятной погодой - сильным ветром, грозами, налипанием мокрого снега.

"Понятно, что основной причиной были погодные условия, природные катаклизмы, но мы - и власть, и энергетики — должны быть готовы к отражению таких чрезвычайных ситуаций. Сегодня детально рассматривались эти вопросы, чтобы повысить надежность электроснабжения. Безусловно, сегодня беспокоит вопрос дальнейшего развития энергосистемы в регионе. Мы рассчитываем на продолжение инвестиционных вложений, последние два года у нас идёт рост инвестиций в основной капитал. Мы сможем обеспечить экономический рост только при условии развития энергосистемы. Пока запасы свободных мощностей есть. Но мы должны думать на перспективу, на десятилетие вперёд", - подчеркнул Бурков.

Руководитель компании "Россети Сибирь" отметил, что сверять планы и программы регионального стратегического развития в конструктивном диалоге - хорошая практика.

"Безусловно, нам очевидно, где и в каких районах электрических сетей требуется больше внимания – заменить изношенное оборудование, модернизировать или реконструировать подстанции, увеличив мощность для потребителей. Но при этом мы должны и понимать, в каких муниципалитетах планируется ввод новых предприятий или жилая застройка, что может потребовать увеличения мощностей и повышения надежности энергоснабжения. И в этом отношении мы ориентируемся на видение губернатора", – пояснил генеральный директор "Россети Сибирь" Павел Акилин.

На встрече прозвучала проблема износа оборудования: износ высокий, есть оборудование, отработавшее сверхнормативный срок эксплуатации. И его ремонту или обслуживанию уделяется пристальное внимание.