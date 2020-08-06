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Лавров встретится в Москве с главой МИД Германии
ЛАВРОВ 11 АВГУСТА ВСТРЕТИТСЯ В МОСКВЕ С ГЛАВОЙ МИД ГЕРМАНИИ МААСОМ - МИД РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:45
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Лавров встретится в Москве с главой МИД Германии

15:11 06.08.2020 (обновлено: 15:45 06.08.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции
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