https://ria.ru/20200806/1575449635.html
Лавров встретится в Москве с главой МИД Германии
ЛАВРОВ 11 АВГУСТА ВСТРЕТИТСЯ В МОСКВЕ С ГЛАВОЙ МИД ГЕРМАНИИ МААСОМ - МИД РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:11
2020-08-06T15:45
хайко маас
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид германии
москва
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154955/98/1549559886_0:280:3141:2047_1400x0_80_0_0_532452ba9f9173e05f2c73f2e845bfb0.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/154955/98/1549559886_0:280:3141:2047_1400x0_80_0_0_532452ba9f9173e05f2c73f2e845bfb0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/154955/98/1549559886_212:0:2941:2047_1400x0_80_0_0_775a917ceff3ebb2cd90f852d6656a70.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154955/98/1549559886_553:0:2600:2047_1400x0_80_0_0_e58f4d0011853f63532fc026133e3c83.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хайко маас, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид германии, москва, политика