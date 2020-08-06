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В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщил, что власти уведомили о невозможности проведения в четверг в Парке Дружбы народов... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:09
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
минск
белоруссия
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, минск, белоруссия, в мире

В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги

15:09 06.08.2020
412
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 6 авг – РИА Новости. Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщил, что власти уведомили о невозможности проведения в четверг в Парке Дружбы народов запланированного митинга из-за уже занятой площадки другим мероприятием, и заявил, что митинги не дают провести ни на одной площадке города.
"На электронную почту Светланы Тихановской пришло уведомление (от минских властей – ред.) о празднике ж/д войск в парке Дружбы народов. Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска - так же, как (было ранее – ред.) в Слуцке и Солигорске", - говорится в сообщении пресс-службы штаба.
"Мы не будем провоцировать людей", - подчеркнули в штабе.
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