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Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
Аэромобильный госпиталь МЧС России приступил к работе в Бейруте, пострадавших будут принимать круглосуточно, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:08
взрыв в бейруте
центроспас
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бейрут
ливан
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бейрут
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Российские спасатели развернули мобильный госпиталь МЧС в Бейруте
Прибывшие в Бейрут специалисты МЧС РФ развернули аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас", врачи вскоре смогут приступить к оказанию помощи пострадавшим.
2020-08-06T15:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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взрыв в бейруте, центроспас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бейрут, ливан

Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте

15:08 06.08.2020
350
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Аэромобильный госпиталь МЧС России приступил к работе в Бейруте, пострадавших будут принимать круглосуточно, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В 15.00 мск госпиталь отряда "Центроспас" заработал для приема пострадавших. Госпиталь будет работать как в круглосуточном режиме на случай поступления экстренных больных, обнаруженных в ходе поисковых работ спасателями, так и амбулаторно с 08.00 до 20.00 для пациентов", - сказал собеседник агентства.
Последствия взрыва в Ливане
11:31
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Он отметил, что совместно с ливанской стороной определены задачи работы аэромобильного госпиталя, который развернут на стадионе в Бейруте.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли 135 человек, около 5 тысяч пострадали.
"Это было похоже на Хиросиму и Нагасаки": мощный взрыв в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
1 из 10

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© REUTERS / Mohamed Azakir

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
2 из 10

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Mohamed Azakir

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

Последствия пожара в Бейруте, Ливан
3 из 10

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.

Здание с выбитыми окнами в Бейруте после взрыва в районе порта
4 из 10

В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

Люди, пострадавшие от осколков витрин, выбитых в результате взрыва в районе порта в Бейруте
5 из 10

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

Осколки выбитых витрин и окон зданий в Бейруте после взрыва в районе порта
6 из 10

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Anwar Amro

Погибли более ста человек, пострадали несколько тысяч.

Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
7 из 10

Погибли более ста человек, пострадали несколько тысяч.

© AFP 2020 / Anwar Amro
© AFP 2020 / Anwar Amro

Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

Осмотр пострадавшего после взрыва в Бейруте
8 из 10

Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

© AFP 2020 / Anwar Amro
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
9 из 10

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© REUTERS / Issam Abdallah

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
10 из 10

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

© REUTERS / Issam Abdallah
1 из 10

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
2 из 10

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

© REUTERS / Mohamed Azakir
3 из 10

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

© REUTERS / Mohamed Azakir
4 из 10

В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
5 из 10

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
6 из 10

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
7 из 10

Погибли более ста человек, пострадали несколько тысяч.

© AFP 2020 / Anwar Amro
8 из 10

Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

© AFP 2020 / Anwar Amro
9 из 10

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
10 из 10

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

© REUTERS / Issam Abdallah
700000
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Взрыв в БейрутеЦентроспасМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БейрутЛиван
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