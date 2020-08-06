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В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
Немецкие экологи имеют право обратиться в суд в связи с эксплуатацией "Северного потока — 2", но шансов на успех у них нет, заявил журналистам глава комитета... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:51
клаус эрнст
северный поток — 2
германия
экономика
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клаус эрнст, северный поток — 2, германия, экономика

В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"

15:07 06.08.2020 (обновлено: 15:51 06.08.2020)
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
БЕРЛИН, 6 авг — РИА Новости. Немецкие экологи имеют право обратиться в суд в связи с эксплуатацией "Северного потока — 2", но шансов на успех у них нет, заявил журналистам глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Ранее экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск против Горнодобывающего управления Штральзунда, одобрившего продолжение проекта.
"Естественно, для DUH правовой путь открыт. В свете факта, что разрешения были выданы законно и проект уже завершен более чем на 90%, я исхожу из того, что иск не имеет шансов на успех", — заявил Эрнст.
Экологи потребовали судей учесть "новые научные данные по неконтролируемому выделению метана" и проверить "утечки при добыче, транспортировке и переработке газа". В DUH утверждают, что "метан в 86 раз вреднее для климата, чем углекислый газ", а, согласно последним исследованиям, его якобы выделяется больше, чем считалось ранее. В этой связи разрешать строительство было нельзя, уверены активисты.
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
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В компании — операторе газопровода Nord Stream 2 AG РИА Новости сообщили, что приняли к сведению иск и оценят его.
Там напомнили, что ранее ведомство в Штральзунде уже отклонило заявку DUH от 5 марта о пересмотре согласия на проект.
Разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка "Северного потока — 2" в территориальных водах Германии и его сухопутной части компания-оператор получила в январе 2018 года.
Его уже пытались оспаривать экологи из организации NABU, но Высший административный суд Грайфвальда отклонил иск, придя к выводу, что заинтересованность общества в обеспечении безопасности и эффективности поставок имеет приоритет над интересом экологов.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
491201059
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Клаус ЭрнстСеверный поток — 2ГерманияЭкономика
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